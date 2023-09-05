Українським нардепам, за деякими винятками, заборонили їздити до Польщі, – Onet
Українським нардепам заборонили їздити до Польщі. Винятки становлять лише службові відрядження у складі парламентських делегацій до Ради Європи, НАТО тощо
Про це пише польське видання Onet із посиланням на джерела, в тому числі й українські.
Зокрема, нардеп від "ЄС" Микола Княжицький, який мав бути присутнім на Економічному форумі в польському місті Карпач заявив, що його не відпустять за кордон.
"За останній тиждень багато українських депутатів відмовилися від участі (у форумі, - ред.), - пише видання.
Посол України в Польщі Василь Зварич підтвердив журналістам факт заборони, але зазначив, що є винятки.
"Поїздки повністю не заборонені, вони (депутати, – ред.) можуть їздити в офіційні відрядження у складі парламентських делегацій до Ради Європи, НАТО та в рамках міжпарламентського співробітництва на офіційне запрошення парламентів інших країн", - сказав дипломат.
Причиною, імовірно, є конфлікт між країнами щодо ембарго на імпорт зерна з України, пише видання.
Заборона на імпорт зерна
Єврокомісія 2 травня ухвалила тимчасові запобіжні заходи щодо імпорту окремих сільськогосподарських товарів з України у 5 країн ЄС. Спочатку заборону було впроваджено до 5 червня. Однак 12 травня Польща, Болгарія, Румунія, Словаччина та Угорщина закликали Єврокомісію продовжити ембарго на агропродукцію з України до кінця року.
25 серпня міністр сільського господарства Польщі Роберт Телюс сказав, що країна вимагатиме від Євросоюзу продовжити заборону на імпорт зерна з України, а в разі відмови – введе свої обмеження. Польські аграрії обурені, що через неконтрольований приплив українського зерна до Польщі обвалились ціни на їхню продукцію. Тамтешні фермери стверджують, що українське зерно мало б транспортуватись територією Польщі лише до портів, однак воно потрапляє на польський ринок.
Україна називає ембарго блокадою і вимагає зняти всі обмеження.
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