Українським нардепам, за деякими винятками, заборонили їздити до Польщі, – Onet

Про це пише польське видання Onet із посиланням на джерела, в тому числі й українські.

Зокрема, нардеп від "ЄС" Микола Княжицький, який мав бути присутнім на Економічному форумі в польському місті Карпач заявив, що його не відпустять за кордон.

"За останній тиждень багато українських депутатів відмовилися від участі (у форумі, - ред.), - пише видання.

Посол України в Польщі Василь Зварич підтвердив журналістам факт заборони, але зазначив, що є винятки.

"Поїздки повністю не заборонені, вони (депутати, – ред.) можуть їздити в офіційні відрядження у складі парламентських делегацій до Ради Європи, НАТО та в рамках міжпарламентського співробітництва на офіційне запрошення парламентів інших країн", - сказав дипломат.

Причиною, імовірно, є конфлікт між країнами щодо ембарго на імпорт зерна з України, пише видання.

Заборона на імпорт зерна

Єврокомісія 2 травня ухвалила тимчасові запобіжні заходи щодо імпорту окремих сільськогосподарських товарів з України у 5 країн ЄС. Спочатку заборону було впроваджено до 5 червня. Однак 12 травня Польща, Болгарія, Румунія, Словаччина та Угорщина закликали Єврокомісію продовжити ембарго на агропродукцію з України до кінця року.

25 серпня міністр сільського господарства Польщі Роберт Телюс сказав, що країна вимагатиме від Євросоюзу продовжити заборону на імпорт зерна з України, а в разі відмови – введе свої обмеження. Польські аграрії обурені, що через неконтрольований приплив українського зерна до Польщі обвалились ціни на їхню продукцію. Тамтешні фермери стверджують, що українське зерно мало б транспортуватись територією Польщі лише до портів, однак воно потрапляє на польський ринок.

Україна називає ембарго блокадою і вимагає зняти всі обмеження.