У 123-й бригаді ТрО проведуть службове розслідування через ймовірне самогубство комбата Гриба, чиї бійці пішли у СЗЧ з-під Вугледара

Про це бригада повідомила у Facebook.

Військові зазначили, що Ігор Гриб був відданим військовій справі та Україні командиром, який піклувався про особовий склад та не стояв осторонь проблем свого військового колективу.

У бригаді додали, що обставини загибелі Гриба наразі з’ясовуються, триває службове розслідування.

"Маємо всі зрозуміти, і дати час керівництву бригади та командуванню, розібратися в тих обставинах, що склалися у військовому колективі й вирішити всі проблемні питання для подальшого виконання особовим складом бойових завдань. Будемо надалі інформувати", - йдеться у повідомленні.

СЗЧ під Вугледаром

Суспільне, посилаючися на внутрішнє зведення по фронту та джерела серед військових, зазначило, що попередньо причиною смерті Гриба визначили самогубство на командно-спостережному пункті на Вугледарському напрямку.

Один з бійців бригади, який був прикомандирований до батальйону Ігоря Гриба, розповів виданню, що за декілька днів до своєї смерті, комбат зібрав бійців у лісі та повідомив, що на бойові позиції має зайти два розрахунки.

"Ми там мусили перебувати постійно. Він сказав, що ми пройдемо блокпост, через який ми не зможемо вийти. Зайде два розрахунки, якщо вони лягають, то заходить на їхнє місце ще два, якщо вони ляжуть, то більше не буде кому заходити. Комбат сказав, що в нас є ніч пережити з цим і обміркувати, яке рішення ми приймемо", - розповів військовий.

За його словами, вранці, хто хотів, самовільно залишили частину, інші - "зібралися і поїхали далі, в надії, що може щось зміниться і бригаду відведуть". За декілька днів бійці "дізналися про самогубство" Гриба.

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"Я можу сказати лише одне, він був дуже хорошим комбатом, ми йшли з ним в бій, ми йому довіряли, вірили й знали, що все буде добре. Ця ситуація змінила настрій і дух цілого батальйону", - розповів Суспільному інший боєць, який служив у прямому підпорядкуванні Гриба.

Зазначимо, що у четвер, 3 жовтня у Вознесенську, що на Миколаївщині, близько сотні військових 187-го батальйону 123-ї бригади ТрО вийшли на мітинг, писало Суспільне.

Бійці протестували, аби привернути увагу до недостатньої підготовки та нестачі озброєння для участі в бойових діях на Донецькому напрямку. Всі вони відмовились виконувати бойову задачу та самовільно залишили військову частину на Донбасі.

Про Ігоря Гриба

Ігор Гриб народився у 1991 році в Кривому Озері на Миколаївщині. Він служив за контрактом із 2014 року, брав участь у боях на Савур-Могилі, в Іловайську, в обороні Мар’їнки та Красногорівки. У 2021 році Гриб очолив 186-й батальйон 123-ї бригади територіальної оборони.

Навесні 2022 року йому було присвоєне звання підполковника. Під час повномасштабного вторгнення його батальйон брав участь у боях на Херсонщині.