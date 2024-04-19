У 2024 році Україна отримає 560 млн євро від ЄІБ для низки проєктів. Деталі

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Він зазначив, що підписав меморандум з головою ЄІБ Надією Кальвіно.

"Цьогоріч Україна отримає 560 млн євро для проєктів в енергетиці, транспортній інфраструктурі, відновленні житла, а також на проєкти, які підтримають наше економічне відновлення та український бізнес", - відзвітував прем'єр.

За його словами, сторони планують прискорити роботу над поточними проєктами та сфокусуватися на підготовці нових інвестицій ЄІБ у критичні державні та приватні ініціативи. Шмигаль запевнив, що меморандум сприятиме швидкому відновленню України та наблизить її до Європейського Союзу.