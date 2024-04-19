У 2024 році Україна отримає 560 млн євро від ЄІБ для низки проєктів. Деталі
Україна підписала меморандум з Європейським інвестиційним банком, в рамках якого у 2024 році Україна отримає 560 млн євро для проєктів у енергетиці, транспорті, відновленні житла, а також на економічне відновлення та український бізнес
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Він зазначив, що підписав меморандум з головою ЄІБ Надією Кальвіно.
"Цьогоріч Україна отримає 560 млн євро для проєктів в енергетиці, транспортній інфраструктурі, відновленні житла, а також на проєкти, які підтримають наше економічне відновлення та український бізнес", - відзвітував прем'єр.
За його словами, сторони планують прискорити роботу над поточними проєктами та сфокусуватися на підготовці нових інвестицій ЄІБ у критичні державні та приватні ініціативи. Шмигаль запевнив, що меморандум сприятиме швидкому відновленню України та наблизить її до Європейського Союзу.
- З початку великої війни Європейський інвестиційний банк надав Україні €1,7 млрд. Кошти витрачають передусім на екстрений ремонт зруйнованої інфраструктури.
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