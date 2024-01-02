З початку великої війни Європейський інвестиційний банк надав Україні €1,7 млрд
З початку великої війни Європейський інвестиційний банк надав Україні €1,7 млрд. Кошти витрачають передусім на екстрений ремонт зруйнованої інфраструктури
Про це повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.
Він зазначив, що очолюване ним міністерство спільно з ЄІБ реалізує проєкти з відновлення соціальної, комунальної та транспортної інфраструктури.
"Для першочергового подолання наслідків бойових дій наприкінці минулого року частину кредитних коштів ЄІБ було перенаправлено на підтримку фінансування першочергових видатків Державного бюджету України. Їх спрямували на підготовку об’єктів ЖКГ до опалювального сезону, відновлення та модернізацію постраждалих внаслідок бойових дій об’єктів інфраструктури", - написав Кубраков.
За його словами, за 2023 рік відомство суттєво розширило співпрацю з Банком і має надію у 2024 році масштабувати спільні проєкти, зокрема з Укрзалізницею та Укрпоштою. Вони спрямовані на модернізацію української залізниці та логістичної поштової інфраструктури відповідно.
- У жовтні 2023 року повідомлялося, що столична влада планує модернізувати вагони в метро і для цього проведе перемовини з ЄІБ щодо виділення фінансування.
- На початку листопада стало відомо, що Європейський інвестиційний банк виділить €450 млн на проєкти відновлення України.
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