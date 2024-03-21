Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією У 26-й окремій артбригаді назвали пріоритетні напрямки для ворога біля Бахмута
Ексклюзив

У 26-й окремій артбригаді назвали пріоритетні напрямки для ворога біля Бахмута

21 березня, 2024 четвер
15:20
Війна з Росією Карта бойових дій: Бахмут

Начальник пресслужби 26-ї окремої артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича Олег Калашніков зазначив, що на Бахмутському напрямку росіяни зосередили значні сили

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Бої тривають на всьому відтинку Бахмутського напрямку. Ворог намагався штурмувати позиції ЗСУ біля Богданівки та Іванівського. Противник намагався здійснювати наступи застосовуючи як піхотні підрозділи, так і бойову техніку. Окупанти зазнали втрат і були відкинуті на свої позиції. У районі Кліщіївки росіяни застосовують виключно малі піхотні групи, однак також зазнали втрат і були відкинуті. Але після цього ворог намагався застосувати фугасні авіаційні бомби саме по позиціях ЗСУ в Кліщіївці", - зауважив Калашніков.

За словами начальника пресслужби 26-ї окремої артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича, на Бахмутському напрямку росіяни зосередили досить значні сили.

"Ситуація складна не перший день. Достатньо сказати, що на невеличке село Іванівське ворог кинув 11-ту окрему десантно-штурмову бригаду, 102-й мотострілецький полк, який вже тривалий час веде штурмові дії. Також свого часу цей напрямок був посилений одним із підрозділів 98-ї десантної дивізії РФ. Це свідчить про те, що такі напрямки, як Іванівське, Богданівка, Хромове, Ступочки є для ворога дуже пріоритетними. Тому росіяни намагаються тут досягти хоч якихось успіхів, але останній час їм це зовсім не вдається. Противник зазнає втрат", - наголосив Калашніков.

  • Командир батальйону ударних БПАК "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади Юрій Федоренко зазначив, що Силам оборони України вдалося стабілізувати ситуацію на Бахмутському напрямку.
  • Протягом минулої доби між двома арміями відбулося щонайменше 70 бойових зіткнень. Українські бійці знищили щонайменше 750 окупантів та 16 бойових броньованих машин.
Теги:
Новини
військові
ЗСУ
Донеччина
Бахмут
Військові новини
втрати окупантів
Читайте також:
Норвегія, допомога Україні, зброя для України
19 березня, 2024 вiвторок
Найцікавіше нас чекає за тиждень: Defense Express про зброю для України
путін
20 березня, 2024 середа
ISW: РФ намагається побудувати коаліцію з трьома країнами на противагу Заходу
блокада кордону з Польщею
20 березня, 2024 середа
Загальний страйк фермерів у Польщі: міністр анонсував блокаду транзиту частини продукції з України
Київ
+9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.75
    Купівля 38.75
    Продаж 39.25
  • EUR
    Купівля 42.22
    Продаж 42.96
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
21 березня
16:51
ГУР
Ціллю атаки РФ на Київ 21 березня було Головне управління розвідки, – ЗМІ
16:46
Віталій Портников
Ми маємо справу з незвичайною війною, це не просто територіальний конфлікт: Портников на Київському безпековому форумі
16:40
Олександр Сирський
Сирський – головнокомандувачу ЗС Франції: Вдалося стабілізувати обстановку на сході України
16:30
Оновлено
Миколаїв
РФ удень 21 березня атакувала Миколаїв: загинула людина
16:28
фейк
Київ нібито готує юнаків-партизанів, аби вони воювали з росіянами: у РФ вигадали новий фейк
16:19
Петер Сіярто
"Хотіли б розвивати співпрацю": Сіярто сказав, у яких сферах Угорщина прагне взаємодіяти з РФ
16:01
OPINION
Карл Волох
"Слуги" за зарплату ходити в парламент не наймалися
15:55
в'язниця
Вбив жінку і викинув валізу з її розчленованим тілом у канал: адвоката засудили до 15 років тюрми
15:54
Карл Негаммер
Австрія виступила проти закупівлі зброї для України коштами від заморожених активів РФ
15:48
таксі
Росіяни на ТОТ збирають інформацію під виглядом цивільних, зокрема через роботу в таксі, - Спротив
15:41
серіал "Корона" про життя принцеси Діани
BAFTA TV оголосила номінантів: "Корона" претендує на найбільшу кількість нагород
15:26
дрони ЗСУ
Під час виборів президента росіяни донатили на дрони для підрозділів розвідки України, - ГУР
15:24
Володимир Зеленський
Посилення ППО та безпекова угода: Зеленський провів розмову з прем'єром Греції
15:18
Дмитро Табачник
Ексміністра освіти і науки Табачника заочно засудили до 15 років тюрми
14:57
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:51
Оскароносна стрічка "20 днів у Маріуполі" зʼявилась на всіх українських онлайн-платформах
14:44
Запоріжжя
Рада передала Запорізькій ОВА повноваження місцевої облради
14:41
Бійця на фото звуть Олексій. Гвардієць сьогодні зранку збив крилату ракету, що прямувала на столицю
"На все були лічені секунди": стрілець-зенітник розповів про збиття ракети під час атаки РФ 21 березня
14:27
На фото: BookChef
Аудитори не знайшли фактів співпраці видавництва BookChef з РФ
14:23
Оновлено
Ілля Забрний та Едін Джеко (праворуч)
Боснія і Герцеговина - Україна: онлайн-трансляція гри плей-офф Євро-2024
14:21
ФСБ
Окупанти затримали двох маріупольців, які підтримували Азов та Україну в соцмережах
14:12
окупанти крим
Росіяни на ТОТ викрали близько 300 людей з початку року, - Спротив
14:02
OPINION
Сергій Громенко
Іван Грозний як тип російського... ліберала
13:51
На фото: Співзасновниця бренду SLEEPER Катерина Зубарєва
Співзасновницю бренду SLEEPER, який найняв росіянку у 2022-му, внесли до рейтингу "Сила жінок"
13:50
Микола Азаров
Експрем'єра-втікача Азарова судитимуть у справі про держзраду
13:48
Оновлено
Масована ракетна атака по Україні 21 березня: в Києві й області пролунали вибухи, є постраждалі
13:39
Бундестаг
У бундестазі попередили про наслідки заморожування війни в Україні
13:33
Весна у Києві
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, коли чекати на потепління
13:31
Генсек НАТО про вступ України: Це не питання "якщо", це питання "коли", - КБФ
13:30
Ексклюзив
Роб Бауер
Шведський прапор буде не єдиним жовто-блакитним біля штаб-квартири НАТО, - голова Військового комітету НАТО Бауер
13:14
Естонія
Естонія оголосила новий пакет допомоги для України на €20 млн
13:04
фейкові новини, fake news
"Україні судилося зіграти роль останньої ланки у конфронтаційній експансії Заходу на Схід": добірка фейків та маніпуляцій світових ЗМІ за 21 березня
13:03
домашнє насильство
МВС і фонд ООН співпрацюватимуть у протидії домашньому насильству: що відомо
12:56
Ексклюзив
Твердження Росії про українську "брудну бомбу" - абсурдні, - Столтенберг
Путін недооцінив силу НАТО у підтримці України, - Столтенберг
12:55
Верховна Рада
Рада у першому читанні підтримала законопроєкт щодо реформи фінансування вищої освіти
12:51
легіон "Свобода Росії"
Легіон "Свобода Росії" назвав втрати армії РФ унаслідок рейду добровольців до Білгородської та Курської областей
12:46
Віталій Кличко
Кличко повідомив про звільнення директора "Київпастрансу" Левченка
12:29
У Раді пропонують регулювати роботу Telegram в Україні: подробиці
12:19
Партизани "Атеш" встановили розташування російських військових та техніки в окупованому Сімферополі
12:14
Огляд
світ, міжнародний огляд
Як війна в Україні розколола чехів та словаків та "туманні" плани щодо України кандидата у президенти США Трампа. Акценти світових ЗМІ 21 березня
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV