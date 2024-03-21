У 26-й окремій артбригаді назвали пріоритетні напрямки для ворога біля Бахмута
Начальник пресслужби 26-ї окремої артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича Олег Калашніков зазначив, що на Бахмутському напрямку росіяни зосередили значні сили
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"Бої тривають на всьому відтинку Бахмутського напрямку. Ворог намагався штурмувати позиції ЗСУ біля Богданівки та Іванівського. Противник намагався здійснювати наступи застосовуючи як піхотні підрозділи, так і бойову техніку. Окупанти зазнали втрат і були відкинуті на свої позиції. У районі Кліщіївки росіяни застосовують виключно малі піхотні групи, однак також зазнали втрат і були відкинуті. Але після цього ворог намагався застосувати фугасні авіаційні бомби саме по позиціях ЗСУ в Кліщіївці", - зауважив Калашніков.
За словами начальника пресслужби 26-ї окремої артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича, на Бахмутському напрямку росіяни зосередили досить значні сили.
"Ситуація складна не перший день. Достатньо сказати, що на невеличке село Іванівське ворог кинув 11-ту окрему десантно-штурмову бригаду, 102-й мотострілецький полк, який вже тривалий час веде штурмові дії. Також свого часу цей напрямок був посилений одним із підрозділів 98-ї десантної дивізії РФ. Це свідчить про те, що такі напрямки, як Іванівське, Богданівка, Хромове, Ступочки є для ворога дуже пріоритетними. Тому росіяни намагаються тут досягти хоч якихось успіхів, але останній час їм це зовсім не вдається. Противник зазнає втрат", - наголосив Калашніков.
- Командир батальйону ударних БПАК "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади Юрій Федоренко зазначив, що Силам оборони України вдалося стабілізувати ситуацію на Бахмутському напрямку.
- Протягом минулої доби між двома арміями відбулося щонайменше 70 бойових зіткнень. Українські бійці знищили щонайменше 750 окупантів та 16 бойових броньованих машин.
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