У 26-й окремій артбригаді назвали пріоритетні напрямки для ворога біля Бахмута

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Бої тривають на всьому відтинку Бахмутського напрямку. Ворог намагався штурмувати позиції ЗСУ біля Богданівки та Іванівського. Противник намагався здійснювати наступи застосовуючи як піхотні підрозділи, так і бойову техніку. Окупанти зазнали втрат і були відкинуті на свої позиції. У районі Кліщіївки росіяни застосовують виключно малі піхотні групи, однак також зазнали втрат і були відкинуті. Але після цього ворог намагався застосувати фугасні авіаційні бомби саме по позиціях ЗСУ в Кліщіївці", - зауважив Калашніков.

За словами начальника пресслужби 26-ї окремої артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича, на Бахмутському напрямку росіяни зосередили досить значні сили.

"Ситуація складна не перший день. Достатньо сказати, що на невеличке село Іванівське ворог кинув 11-ту окрему десантно-штурмову бригаду, 102-й мотострілецький полк, який вже тривалий час веде штурмові дії. Також свого часу цей напрямок був посилений одним із підрозділів 98-ї десантної дивізії РФ. Це свідчить про те, що такі напрямки, як Іванівське, Богданівка, Хромове, Ступочки є для ворога дуже пріоритетними. Тому росіяни намагаються тут досягти хоч якихось успіхів, але останній час їм це зовсім не вдається. Противник зазнає втрат", - наголосив Калашніков.