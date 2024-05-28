У Бердянську росіяни влаштували рейди в пошуку книг українських письменників, - "Жовта стрічка"
Активісти руху "Жовта стрічка" зафіксували, що у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області росіяни продовжують шукати та вилучати книжки українських письменників
Про це повідомляє рух "Жовта стрічка".
Зокрема активісти руху інформують про повторні обшуки з метою вилучення української культурної спадщини. Конфіскуючи твори українських авторів, росіяни продовжують свої спроби стерти національну ідентичність українців.
"Такі дії нагадують ганебну практику Радянського Союзу, що мала на меті знищення української культури. Сьогодні рашисти продовжують традиції своїх попередників, що доводить відсутність жодних моральних принципів", - зазначили у "Жовтій стрічці".
- 28 травня стало відомо, що видавництво Vivat продемонструє на Книжковому Арсеналі в Києві уламки типографських верстатів, знищених під час атаки РФ на типографію в Харкові 23 травня.
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