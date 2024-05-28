У Бердянську росіяни влаштували рейди в пошуку книг українських письменників, - "Жовта стрічка"

Про це повідомляє рух "Жовта стрічка".

Зокрема активісти руху інформують про повторні обшуки з метою вилучення української культурної спадщини. Конфіскуючи твори українських авторів, росіяни продовжують свої спроби стерти національну ідентичність українців.

"Такі дії нагадують ганебну практику Радянського Союзу, що мала на меті знищення української культури. Сьогодні рашисти продовжують традиції своїх попередників, що доводить відсутність жодних моральних принципів", - зазначили у "Жовтій стрічці".