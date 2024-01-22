У Бериславі росіяни скинули вибухівку на цивільного, який їхав мотоциклом

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Травми, несумісні з життям, отримав чоловік, який їхав вулицею на мотоциклі. Нині особа загиблого встановлюється", - написав він.

Варто зазначити, що 24 лютого 2022 року Берислав було окуповано російськими військами, які зайшли зі сторони тимчасово окупованого Криму. 11 листопада того ж року його звільнили. Однак місто постійно потерпає від обстрілів, які росіяни ведуть із тимчасово окупованого лівобережжя Херсонщини.