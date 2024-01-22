У Бериславі росіяни скинули вибухівку на цивільного, який їхав мотоциклом
У Бериславі Херсонської області російські окупанти скинули з дрона вибуховий предмет на місцевого жителя. Від отриманих травм цивільний помер
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"Травми, несумісні з життям, отримав чоловік, який їхав вулицею на мотоциклі. Нині особа загиблого встановлюється", - написав він.
Варто зазначити, що 24 лютого 2022 року Берислав було окуповано російськими військами, які зайшли зі сторони тимчасово окупованого Криму. 11 листопада того ж року його звільнили. Однак місто постійно потерпає від обстрілів, які росіяни ведуть із тимчасово окупованого лівобережжя Херсонщини.
- 20 серпня 2023 року російські терористи у Новобериславі в Херсонській області скинули з безпілотника два вибухові пристрої. Унаслідок цього загинув чоловік.
- А 1 листопада російські терористи скинули з безпілотника вибухівку на 68-річну жительку Новорайська.
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