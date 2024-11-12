У Білгородській області РФ безпілотник атакував нафтобазу

Про це повідомив губернатор Білгородської області Гладков.

Він звинуватив у атаці Збройні Сили України.

"ЗСУ за допомогою безпілотника атакували нафтобазу на території Старооскільського міського округу. Унаслідок вибуху один із резервуарів загорівся. На місці працювали десять пожежних розрахунків, які оперативно ліквідували загоряння", - йдеться у повідомленні.

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За його словами, постраждалих нібито немає.