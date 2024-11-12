У Білгородській області РФ безпілотник атакував нафтобазу
Уночі вівторка, 12 листопада росіяни звинуватили ЗСУ в атаці на нафтобазу в Білгородській області: спалахнула пожежа
Про це повідомив губернатор Білгородської області Гладков.
Він звинуватив у атаці Збройні Сили України.
"ЗСУ за допомогою безпілотника атакували нафтобазу на території Старооскільського міського округу. Унаслідок вибуху один із резервуарів загорівся. На місці працювали десять пожежних розрахунків, які оперативно ліквідували загоряння", - йдеться у повідомленні.
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За його словами, постраждалих нібито немає.
- Міністерство оборони Росії заявило про нібито знищення вночі 19 жовтня 16 безпілотників над територіями Ростовської, Білгородської та Брянської областей.
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