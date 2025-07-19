У бою загинув 63-річний льотчик Костянтин Оборін, що командував ескадрильєю з захисту неба над Одесою й щороку просив дозволу на продовження служби

Інформацію про загибель полковника Оборіна, зокрема, розповсюдили міський голова Одеси Геннадій Труханов та очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Дуже сумна новина для Одеси. Під час виконання бойового завдання загинув Костянтин Оборін - ветеран війни в Афганістані, учасник сучасної боротьби за незалежність України, директор авіаклубу "Одеса", волонтер, наставник, людина великої душі та відваги", - зазначив Труханов.

Влучання в "шахед". Знімок зроблено з кабіни літака полковника Оборіна. Фото: Олег Кіпер

Олег Кіпер називає Оборіна справжнім патріотом України, ветераном війни в Афганістані, учасником сучасної боротьби за незалежність, головою Союзу ветеранів Афганістану, а також "командиром ескадрильї, яка боронить небо над Одещиною та збиває ворожі "шахеди".

Що кажуть рідні та волонтери

За словами доньки загиблого воїна, одеської фотографині та відеооператорки Поліни Оборіної, її тато загинув у п'ятницю, 18 липня.

"Так, це правда. На жаль, Камікадзе, нашого татуся, дідуся, коханого чоловіка, легендарного воїна, живої легенди … більше нема. Це трапилось учора на завдані. І так, на жаль, наш супергерой не безсмертний", - повідомила Поліна в суботу, 19 липня.

"Як би мені хотілося прокинутись сьогодні й подумати, що це страшний сон", - додала вона.

Як стверджує одеська волонтерка Катерина Ножевнікова, після того як йому виповнилося 60 років (загинув Оборін 63-річним), полковник регулярно вирушав до Києва за дозволом на продовження служби. "Кожен рік він їздив до Києва, щоб отримати дозвіл продовжувати захист країни. Коли сотні тисяч молодих "чоловіків" ховаються по хатах", - зазначила вона.

Життєвий і бойовий шлях Костянтина Оборіна

Костянтин Вікторович Оборін був піонером сучасного аматорського повітроплавання Одеси.

Створив та розвивав популярний аероклуб "Одеса". Рекордсмен зі стрибків із парашутом.

"Костянтин пройшов крізь афганське пекло, але не озлобився - навпаки, присвятив себе служінню й підтримці інших. Він став символом реабілітації та надії для ветеранів, даруючи нові сенси через парашутний спорт, польоти й щиру людську увагу. Його життєва філософія — "повітря лікує" - стала крилом для багатьох", - пише Труханов про полковника Оборіна.

2014 року, ризикуючи власним життям, Костянтин вивіз із полону 29 українських військових. А у 2022-му, піднявшись у небо над Одесою, виконав останню волю свого учня - Героя України Владислава Бувалкіна - розвіяв його прах над рідним містом.