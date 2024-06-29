У червні на ТОТ до російської "Юнармії" вступило близько ста підлітків, - Нацспротив
На тимчасово окупованих територіях у червні близько ста українських підлітків вступили до російської "Юнармії"
Про це інформує Центр національного спротиву.
Вказано, що окупанти продовжують мілітаризувати підлітків на тимчасово захоплених територіях. Зокрема, там розбудовують мережу "Юнармії" - мілітаристичного руху підлітків, як мають стати основою російської армії.
Лише у червні у Донецькій області на Савур-Могилі присягу ворожому руху прийняло до сотні українських підлітків.
"Надалі саме вони стануть основою для навчання у військових училищах при міністерстві нападу РФ. Росіяни заманюють підлітків через їх батьків, обіцянками про соціальне зростання дітей. Проте ворог не говорить про те, що саме українці й інші поневолені етноси імперії стають основою для штурмових загонів у війнах Кремля", - наголосили в Нацспротиві.
- Раніше Служба безпеки України заочно повідомила про підозру очільнику російського "регіонального штабу "Юнармії" у Криму Сергію Гаврильчуку, який залучає місцевих школярів на війну РФ проти України.
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