У червні на ТОТ до російської "Юнармії" вступило близько ста підлітків, - Нацспротив

Про це інформує Центр національного спротиву.

Вказано, що окупанти продовжують мілітаризувати підлітків на тимчасово захоплених територіях. Зокрема, там розбудовують мережу "Юнармії" - мілітаристичного руху підлітків, як мають стати основою російської армії.

Лише у червні у Донецькій області на Савур-Могилі присягу ворожому руху прийняло до сотні українських підлітків.

"Надалі саме вони стануть основою для навчання у військових училищах при міністерстві нападу РФ. Росіяни заманюють підлітків через їх батьків, обіцянками про соціальне зростання дітей. Проте ворог не говорить про те, що саме українці й інші поневолені етноси імперії стають основою для штурмових загонів у війнах Кремля", - наголосили в Нацспротиві.