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У DeepState показали захід росіян на Сумщину, ОВА заперечила прорив кордону ворогом

Юлія Лаврук
10 грудня, 2024 вiвторок
11:47
Війна з Росією Сумщина

Інформаційний OSINT-проєкт DeepState повідомив, що росіяни просунулися біля Олександрії на Сумщині. Водночас у Сумській ОВА заперечили прорив кордону окупантами

Зміст

Про це йдеться в повідомленні Сумської ОВА.

Там назвали повідомлення про перетин кордону, які поширюють у медіаресурсах, "ворожою дезінформацією, яка не відповідає дійсності".

"Наразі жодних даних від військових щодо зміни ситуації на кордоні немає, ситуація контрольована", – зазначив начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх.

Що передувало

Вночі 10 грудня DeepState повідомив, що російська армія просунулась, зокрема, біля Олександрії на Сумщині.

Фото: скриншот з мапи

Також аналітики інформували, що росіяни просунулись біля 8 населених пунктів Донецької області та біля селища Плехово на Курщині.

  • Минулої доби російська окупаційна армія втратила на війні в Україні щонайменше 1350 військових. Сили оборони знищили 5 танків і 14 безпілотників РФ.
Теги:
Новини
Україна
російська армія
Сумщина
окупанти
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