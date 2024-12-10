У DeepState показали захід росіян на Сумщину, ОВА заперечила прорив кордону ворогом

Про це йдеться в повідомленні Сумської ОВА.

Там назвали повідомлення про перетин кордону, які поширюють у медіаресурсах, "ворожою дезінформацією, яка не відповідає дійсності".

"Наразі жодних даних від військових щодо зміни ситуації на кордоні немає, ситуація контрольована", – зазначив начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх.

Що передувало

Вночі 10 грудня DeepState повідомив, що російська армія просунулась, зокрема, біля Олександрії на Сумщині.

Фото: скриншот з мапи

Також аналітики інформували, що росіяни просунулись біля 8 населених пунктів Донецької області та біля селища Плехово на Курщині.