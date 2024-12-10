У DeepState показали захід росіян на Сумщину, ОВА заперечила прорив кордону ворогом
Інформаційний OSINT-проєкт DeepState повідомив, що росіяни просунулися біля Олександрії на Сумщині. Водночас у Сумській ОВА заперечили прорив кордону окупантами
Про це йдеться в повідомленні Сумської ОВА.
Там назвали повідомлення про перетин кордону, які поширюють у медіаресурсах, "ворожою дезінформацією, яка не відповідає дійсності".
"Наразі жодних даних від військових щодо зміни ситуації на кордоні немає, ситуація контрольована", – зазначив начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх.
Що передувало
Вночі 10 грудня DeepState повідомив, що російська армія просунулась, зокрема, біля Олександрії на Сумщині.
Фото: скриншот з мапи
Також аналітики інформували, що росіяни просунулись біля 8 населених пунктів Донецької області та біля селища Плехово на Курщині.
- Минулої доби російська окупаційна армія втратила на війні в Україні щонайменше 1350 військових. Сили оборони знищили 5 танків і 14 безпілотників РФ.
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