У Defense Express припустили, якою може бути відповідь України на масовану атаку РФ 26 серпня

Про це він розповів у етері Еспресо.

"Відплата може бути, в першу чергу - це масований удар по військових об’єктах противника і насамперед тих, які використовують якраз для цих терористичних ударів проти України. Зокрема, для таких ударів можуть бути використані ті ж ракети-дрони, які були анонсовані 24 серпня, і основним призначенням яких, як оголошувалось, є зменшення військового потенціалу, зокрема, для тероризування мирного населення. А це в першу чергу, більше двох десятків аеродромів, з яких злітають засоби тероризування українців, це майданчики, з яких запускають інші засоби, вони відомі розвідці", - розповів він.

Віталій Рябих також висловився щодо того, якою повинна бути реакція на атаки по Україні з боку західних партнерів.

"Якщо вже говорити відверто, то наразі Україна намагатиметься вирішувати це своїми засобами, але водночас слід акцентувати на тому, що та ж заява міністра закордонних справ України є також знаковою, і він сказав, що тут мають бути дві основні відповіді від наших партнерів на подібні удари. Це надати дозвіл на далекобійні удари вже їхньою зброєю, щоб якомога швидше припинити ці терористичні удари з боку Російської терористичної Федерації. Ну і, звісно, також підключитися до оборони України, як, наприклад, це було у випадку Ізраїлю, і збивати ті ж засоби вже над територією України для того, щоб вони не летіли на ту ж Польщу, як ми бачили сьогодні вже такий випадок вкотре", - додав експерт.