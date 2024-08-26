Умєров заявив, що Україна готує свої відповіді на атаки РФ

Про це він повідомив у Facebook.

Глава Міноборони наголосив, що сьогоднішня масована атака РФ доводить, що Україні потрібен дозвіл на завдавання далекобійних ударів по військових обʼєктах на території Росії.

"Постраждали мирні люди, зруйновані домівки, порушена критична інфраструктура. Це ще раз доводить, що для перемоги нам потрібні далекобійні можливості та зняття обмежень на удари по військових об'єктах ворога", - написав Умєров.

Також він додав, що "Україна готує свої відповіді. Зброю власного виробництва".