Умєров заявив, що Україна готує свої відповіді на атаки РФ
Міністр оборони Рустем Умєров запевнив, що Україна готує свої відповіді на російські атаки, зокрема, зброю власного виробництва
Про це він повідомив у Facebook.
Глава Міноборони наголосив, що сьогоднішня масована атака РФ доводить, що Україні потрібен дозвіл на завдавання далекобійних ударів по військових обʼєктах на території Росії.
"Постраждали мирні люди, зруйновані домівки, порушена критична інфраструктура. Це ще раз доводить, що для перемоги нам потрібні далекобійні можливості та зняття обмежень на удари по військових об'єктах ворога", - написав Умєров.
Також він додав, що "Україна готує свої відповіді. Зброю власного виробництва".
- Увечері 25 серпня російська окупаційна армія запустила ударні БПЛА по території України. Зранку 26 серпня зафіксували активність 11 російських бортів Ту-95МС та Ту-22М3. Унаслідок атаки є загиблі та постраждалі, руйнування в різних регіонах.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що росіяни 26 серпня випустили по території України понад 100 ракет різних типів і близько сотні "шахедів". Він закликав партнерів зняти обмеження для ЗСУ на удари далекобійними ракетами.
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