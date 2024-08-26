"Путін - хвора істота": Зеленський закликав партнерів зняти обмеження в далекобійності

Про це він повідомив у Telegram.

"Путін собі не зраджує: це хвора істота – всім уже давно зрозуміло. Але так само зрозуміло: він може робити тільки те, що світ йому дозволяє робити. Слабкість, недостатність рішень у відповідь живить терор. І кожен лідер, кожен наш партнер знає, які сильні рішення потрібні, щоб усю цю війну припинити, і припинити справедливо. Не може бути в Україні обмежень у далекобійності, коли в терористів немає таких обмежень. Не може бути в захисників життя обмежень у зброї, коли Росія використовує і власну зброю всіх типів, і "шахеди", і балістику з Північної Кореї. Америка, Британія, Франція, інші партнери мають силу, щоб допомогти нам зупинити терор", - наголосив Зеленський.

Він розповів, що в українських регіонах наразі триває ліквідація наслідків російської масованої атаки й запевнив, що ремонтні бригади працюватимуть цілодобово.

"Це був один з найбільших ударів – комбінований. Більше сотні ракет різних типів та близько сотні "шахедів". І як більшість попередніх російських ударів, цей такий же підлий, націлений на критичну цивільну інфраструктуру", - заявив він.