"Путін - хвора істота": Зеленський закликав партнерів зняти обмеження в далекобійності
Президент Володимир Зеленський заявив, що росіяни 26 серпня випустили по території України понад 100 ракет різних типів і близько сотні "шахедів". Він закликав партнерів зняти обмеження для ЗСУ на удари далекобійними ракетами
Про це він повідомив у Telegram.
"Путін собі не зраджує: це хвора істота – всім уже давно зрозуміло. Але так само зрозуміло: він може робити тільки те, що світ йому дозволяє робити. Слабкість, недостатність рішень у відповідь живить терор. І кожен лідер, кожен наш партнер знає, які сильні рішення потрібні, щоб усю цю війну припинити, і припинити справедливо. Не може бути в Україні обмежень у далекобійності, коли в терористів немає таких обмежень. Не може бути в захисників життя обмежень у зброї, коли Росія використовує і власну зброю всіх типів, і "шахеди", і балістику з Північної Кореї. Америка, Британія, Франція, інші партнери мають силу, щоб допомогти нам зупинити терор", - наголосив Зеленський.
Він розповів, що в українських регіонах наразі триває ліквідація наслідків російської масованої атаки й запевнив, що ремонтні бригади працюватимуть цілодобово.
"Це був один з найбільших ударів – комбінований. Більше сотні ракет різних типів та близько сотні "шахедів". І як більшість попередніх російських ударів, цей такий же підлий, націлений на критичну цивільну інфраструктуру", - заявив він.
- Увечері 25 серпня російська окупаційна армія запустила ударні БПЛА по території України. Зранку 26 серпня зафіксували активність 11 російських бортів Ту-95МС та Ту-22М3. Унаслідок атаки є загиблі та постраждалі, руйнування в різних регіонах.
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