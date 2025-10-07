Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
У Донецьку вже почали відкрито говорити, що ненавидять росіян, - Андрющенко
Ексклюзив

У Донецьку вже почали відкрито говорити, що ненавидять росіян, - Андрющенко

Оксана Ліховід
7 жовтня, 2025 вiвторок
11:37
Війна з Росією Петро Андрющенко

На окупованих територіях Донеччини зростає невдоволення російською присутністю - мешканці відкрито висловлюють ненависть до окупантів, а ситуація з паливом, водою та опаленням лише погіршується

Зміст

Про це в ефірі Еспресо сказав керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

"З опалювальним сезоном можуть бути проблеми в частині Донецької області. Паливна криза зростає - Запорізька, Луганська області, окупований Крим - у топі. У Донецькій області ситуація краща, бо треба "гасити воду бензином". Тобто окупанти тут не можуть допустити одночасно дві великі кризи: одну - з водою, іншу - з паливом, бо бояться, що суспільство вибухне. Однак ціни зростають, а бензин зникає", - зазначив Андрющенко.

За словами керівника Центру вивчення окупації, на окупованих територіях соціально-економічна ситуація справді погіршується, і немає жодних передумов для її покращення. Настрої людей, навіть тих, які раніше були неоднозначними, змінюються на користь України.

"Наприклад, у Донецьку знову почали з'являтися українські графіті. Люди в Донецьку відверто почали писати й говорити, що ненавидять росіян. Росіяни добиваються того, чого заслуговують. Тобто люди повертаються думками до нас, і це спростить деокупацію територій", - наголосив Андрющенко.

Чому в ОРДО немає води. Основні причини

У бесіді з Путіним ватажок терористів "ДНР" виокремив такі головіні причини відсутності води у центральній системі водопостачання окупованих районів Донецької області (ОРДО):

1) 50% води йшло водоводом Сіверський Донець - Донбас, але зараз він не діє, оскільки, як висловився Пушилін, Україна "влаштувала водну блокаду";

2) ще 50% надходило з резервних водосховищ - які, як відомо, нинішнього 2025 року зміліли через спеку;

3) не ремонтовані з 90-их років водопровідні мережі, які ще більше псуються за умов нерегулярного використання.

Зі свого боку проукраїнський журналіст, розслідувач та блогер Денис Казанський, який ще 2014 року переїхав з Донецька до Києва, але продовжує вивчати та висвітлювати проблематику рідного краю, наводить три причини нинішнього неналежного водопостачання Донецько-Макіївської агломерації та Маріуполя:

  • повне ігнорування Москвою та призначеними Кремлем місцевими керівниками базових потреб донеччан - окупанти не займаються комунальним господарством;
  • руйнування внаслідок бойових дій водоводу Сіверський Донець - Донецьк, що проходив через місця найзапекліших боїв у Бахмуті, Часовому Ярі, Торецьку;
  • обміління водосховищ, за якими окупанти теж не стежать.

 

