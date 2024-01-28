У ДПСУ назвали 3 області, де російські диверсанти діють найактивніше

Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

"Ворог пробує застосовувати ДРГ. Ситуація незмінна. Найбільше спроб фіксується на Сумщині, але також є активність і на Харківщині. Менша активність ворожих ДРГ за останній період фіксується у Чернігівській області", - сказав речник.

Він наголосив, що ворожі ДРГ - це загроза не лише для Сил оборони, але й для мирних жителів.