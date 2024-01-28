У ДПСУ назвали 3 області, де російські диверсанти діють найактивніше
Активність ворожих диверсійно-розвідувальних груп найбільше фіксується в Сумській області, менше на Харківщині й Чернігівщині
Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону.
"Ворог пробує застосовувати ДРГ. Ситуація незмінна. Найбільше спроб фіксується на Сумщині, але також є активність і на Харківщині. Менша активність ворожих ДРГ за останній період фіксується у Чернігівській області", - сказав речник.
Він наголосив, що ворожі ДРГ - це загроза не лише для Сил оборони, але й для мирних жителів.
- Вранці суботи, 27 січня, російська диверсійно-розвідувальна група розстріляла брата і сестру з ХотіньськоЇ громади Сумської області.
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