У ЄС обговорюють санкції через застосування РФ хімічної зброї, - Reuters
Європейська комісія 7 травня запропонувала включити до системи санкцій проти російських гібридних загроз, осіб підозрюваних у використанні хімічної зброї у війні проти України
Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.
За його словами, Європейська комісія запропонувала розширити санкційний список ЄС, включивши до нього ще 15 фізичних та юридичних осіб, причетних до застосування хімічної зброї в Україні.
"Використання засобів боротьби з масовими заворушеннями, таких як сльозогінний газ, як метод ведення війни заборонено згідно з Конвенцією про заборону хімічної зброї, угодою про нерозповсюдження, яку контролює Організація із заборони хімічної зброї", - пише видання.
В ЄС розпочалися переговори щодо 17-го пакета санкцій проти Росії, основна мета якого - російська військова промисловість, а також її "тіньовий" морський флот і допоміжні структури. Паралельно розглядалися санкції проти 15 осіб і компаній, пов'язаних з російськими гібридними загрозами та ймовірним використанням хімічної зброї в Україні, а також проти 25 осіб і організацій за порушення прав людини.
Очікується, що наступного тижня в рамках 17-го пакета країни-члени ЄС домовляться про внесення до списку близько 140 нових суден, переважно танкерів, та 70 юридичних і фізичних осіб.
За інформацією джерел, ЄС, ймовірно, запровадить санкції проти великої російської нафтової компанії "Сургутнафтогаз", яка в січні вже потрапила під обмеження Вашингтона в рамках посилення боротьби з російською торгівлею енергоресурсами.
- 10 січня Сполучені Штати оголосили про запровадження санкцій проти низки російських нафтових і страхових компаній. До списку обмежених підприємств потрапили "Сургутнафтогаз", "Газпром Нафта", "Інгосстрах", "Альфастрахування" та "Радкомфлот".
- 6 травня стало відомо, що Єврокомісія має намір розширити санкційний тиск на Росію, включивши до майбутнього 17-го пакета санкцій більше фізичних осіб і суден, пов'язаних з її "тіньовим флотом".
- 7 травня у новому санкційному регламенті ЄС уперше офіційно заявив про використання Росією сльозогінного газу CS як засобу ведення війни проти України.
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