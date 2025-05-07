У ЄС обговорюють санкції через застосування РФ хімічної зброї, - Reuters

Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.

За його словами, Європейська комісія запропонувала розширити санкційний список ЄС, включивши до нього ще 15 фізичних та юридичних осіб, причетних до застосування хімічної зброї в Україні.

"Використання засобів боротьби з масовими заворушеннями, таких як сльозогінний газ, як метод ведення війни заборонено згідно з Конвенцією про заборону хімічної зброї, угодою про нерозповсюдження, яку контролює Організація із заборони хімічної зброї", - пише видання.

В ЄС розпочалися переговори щодо 17-го пакета санкцій проти Росії, основна мета якого - російська військова промисловість, а також її "тіньовий" морський флот і допоміжні структури. Паралельно розглядалися санкції проти 15 осіб і компаній, пов'язаних з російськими гібридними загрозами та ймовірним використанням хімічної зброї в Україні, а також проти 25 осіб і організацій за порушення прав людини.

Очікується, що наступного тижня в рамках 17-го пакета країни-члени ЄС домовляться про внесення до списку близько 140 нових суден, переважно танкерів, та 70 юридичних і фізичних осіб.

За інформацією джерел, ЄС, ймовірно, запровадить санкції проти великої російської нафтової компанії "Сургутнафтогаз", яка в січні вже потрапила під обмеження Вашингтона в рамках посилення боротьби з російською торгівлею енергоресурсами.