У ЄС підготували пропозицію 17-го пакета санкцій проти РФ, - Reuters
Європейська комісія пропонує розширити перелік осіб та суден російського тіньового флоту в межах майбутнього 17-го пакета санкцій проти РФ
Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.
За словами співрозмовників інформагентства, європейці пропонують посилити експортний контроль за товарами подвійного призначення та передовими технологіями.
Водночас ЄС планує накласти санкції на 50 фізичних та юридичних осіб, 5 з них - із Китаю. Водночас обмеження можуть торкнутися 31 компанії, яка допомагає військовим РФ або ухиляється від санкцій.
"Європейська комісія запропонувала додати більше осіб та понад 100 суден, пов'язаних з тіньовим флотом Росії, до свого 17-го пакету санкцій проти Москви", - акцентують у матеріалі.
Джерело Reuters підкреслило: мета полягає в тому, аби показати, що ЄС "все ще може домовитися про щось проти Росії" попри неодноразові погрози вето від Угорщини.
- 6 травня кореспондентка Еспресо Тетяна Висоцька розповіла, що санкції ЄС проти Росії можуть бути підписані в Україні 9 травня.
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