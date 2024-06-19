"У Франції обговорюють ядерний удар по армії РФ в Україні": ворожа пропаганда поширила новий фейк
Російські пропагандисти поширюють нову фейкову інформацію про те, що у Франції нібито обговорюють тему застосування ядерної зброї по російській армії в Україні
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
Пропагандистські Telegram-канали повідомляють, що в етері Le Figaro вже нібито обговорюється застосування французької ядерної зброї проти Росії в Україні.
"Це рішення президента Макрона 13 червня підтримав у соцмережі X депутат пропрезидентської партії "Відродження" Муніра Бельаміті", - пишуть росіяни.
Насправді 13 червня Мунір Бельаміті таких постів у соцмережі X не залишав. Натомість відеофейк змонтували з фрагментів різних роликів та створеного за допомогою графічних редакторів посту.
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