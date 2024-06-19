"У Франції обговорюють ядерний удар по армії РФ в Україні": ворожа пропаганда поширила новий фейк

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Пропагандистські Telegram-канали повідомляють, що в етері Le Figaro вже нібито обговорюється застосування французької ядерної зброї проти Росії в Україні.

"Це рішення президента Макрона 13 червня підтримав у соцмережі X депутат пропрезидентської партії "Відродження" Муніра Бельаміті", - пишуть росіяни.

Насправді 13 червня Мунір Бельаміті таких постів у соцмережі X не залишав. Натомість відеофейк змонтували з фрагментів різних роликів та створеного за допомогою графічних редакторів посту.