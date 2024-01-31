У ГУР підтвердили використання Росією артснарядів з КНДР у війні проти України
Північна Корея відправила в Росію значну кількість снарядів, частину з яких війська РФ вже використали на фронті в Україні і продовжують застосовувати проти ЗСУ
Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, повідомляє Укрінформ.
"Так, ми можемо підтвердити, що якщо мова йде про артилерійські снаряди, то така співпраця між двома режимами фіксується, і Північна Корея вже поставила значну частину артснарядів для Російської Федерації", – сказав Юсов.
Він додав, що частина з них вже використана і використовується у війні проти України.
На запитання, на яких напрямках найбільше росіяни застосовують ці снаряди, представник ГУР відповів, що виокремити конкретні ділянки фронту неможливо.
"Насправді це важко відстежити, тому що їх не розподіляють окремо по напрямках, а розподіляється в цілому запас боєкомплекту змішаний, тобто як російського виробництва, так і іноземного виробництва", - наголосив він.
- Нещодавно ще один представник ГУР Вадим Скібіцький повідомив, що Північна Корея вже передала Росії приблизно мільйон артилерійських снарядів калібру 122 мм і 152 мм.
- Незалежна дослідницька організація Conflict Armament Research (CAR) установила, що ракета, якою Росія вдарила по українському Харкову 2 січня, була вироблена в Північній Кореї.
- А голова ШУР Кирило Буданов згодом заявив, що РФ має намір домовитися з КНДР про збільшення обсягів постачань зброї, найбільша потреба - в боєприпасах.
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