У ГУР розповіли про важливість звільнення Вовчанського агрегатного заводу для подальшого наступу
Звільнення Вовчанського агрегатного заводу звужує зону контролю противника й дає змогу створити плацдарм для розвитку наступу та остаточного звільнення Вовчанська
Про це розповів командир підрозділу "Стугна" у складі Спецпідрозділу Тимура ГУР Дмитро на псевдо "Лінукс" в інтерв'ю LIGA.net.
За його словами, звільнення заводу покращує логістику Сил оборони і полегшує виконання наступних завдань. Він зауважив, що тепер є можливість створити плацдарм для розвитку наступу та остаточного звільнення Вовчанська.
Командир каже, що різні підрозділи Сил оборони України проводили розвідку боєм та заходили та територію заводу. Остаточний план і початок зачистки були сформовані на початку вересня.
"Лінукс" підкреслив, що успіху в операції вдалось досягти завдяки тому, що противник не зміг виявити накопичення та підхід основних сил Сил оборони. Бійці, які виконували завдання кілька тижнів, провели у надзвичайно складних умовах з обмеженими ресурсами, додав спецпризначенець.
"Найбільша проблема для повного зачищення заводу – це підвали та бункери. Там супротивники могли тримати оборону", - зазначив він, додавши, що якщо порівнювати з усією історією нашої війни, навряд чи можна знайти подібні випадки захоплення промзони, обʼєкта такої складності за такий короткий термін.
За словами військового, проблемою також було обмежене використання артилерії.
"Близькість будівель і перебування наших і ворожих сил не дозволяла використовувати артилерію повною мірою через ризик дружнього вогню. Хоча росіян це ніяк не зупиняло, і вони били як по наших силах, так і по своїх", - пояснив "Лінукс".
А також через складну логістику і відрізаність річкою Вовча неможливим було залучення бронетехніки: "Левова частина тягаря впала на плечі наших піхотних підрозділів, які самі затягували вибухівку і "розбирали" будівлі, в яких знаходились вороги".
- Підрозділи Головного управління розвідки 24 вересня повністю звільнили територію Вовчанського агрегатного заводу, а також ліквідували росіян в усіх будівлях підприємства.
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