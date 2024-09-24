Підрозділи ГУР звільнили територію Вовчанського агрегатного заводу

Про це повідомило ГУР.

Українські бійці зачищали будівлі заводу від окупантів, вступаючи в контактні бої з ворогом в умовах щільної забудови. Також зазначено, що в деяких випадках спецпризначенці ГУР вступали з ворогом у рукопашний бій.

"Росіяни перетворили агрегатний завод у свою пропагандистську "фортецю", задіюючи в її обороні найбільш мотивовані та професійні підрозділи, серед яких були навіть бійці 45 бригади СпП повітряно-десантних військ (Кубінка, Москва). Окрім того проти українських розвідників безперервно застосовували значну кількість артилерії, ударних дронів-камікадзе, КАБів та важкі вогнеметні системи "Солнцепьок", - розповіли в ГУР.

Акцентується, що українським бійцям також вдалось знищити окупантів та взяти російських полонених для обмінного фонду. Водночас територію Вовчанського агрегатного заводу передали під контроль ЗСУ після зачистки усіх 30 будівель.

Операцію здійснили спецгрупи ГУР "Стугна", "Парагон", "Юнгер", БДК і "Терор".