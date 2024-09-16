ГУР уразило російську військову базу в Сирії, - Kyiv Post
Вранці у неділю, 15 вересня, бійці Головного управління розвідки МОУ з групи "Хімік" атакували російську військову базу на південно-східних околицях Алеппо в Сирії
Про це повідомляє і публікує кадри атаки Kyiv Post з посиланням на джерела в ГУР.
Зазначається, що на вказаній базі росіяни виготовляли та тестували ударні БПЛА, а також використовували її для виготовлення "камуфльованих саморобних вибухових пристроїв", бойові частини яких зберігалися на позиції, яку атакували спецпризначенці ГУР.
На відео, зняте розвідником, видно символіку української воєнної розвідки неподалік російської бази. Невдовзі на російському обʼєкті стається вибух з подальшою детонацією боєкомплекту. Також на відео видно вибухівку, яка була попередньо закладена в приміщенні бази.
- Під час операції в акваторії Чорного моря воїни спецпідрозділу ГУР знищили російський бойовий літак Су-30СМ.
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