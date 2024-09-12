Бійці ГУР знищили російський літак Су-30СМ над Чорним морем

Про це повідомляє ГУР.

Зазначається, що винищувач належав до складу 43 окремого морського авіаційного полку ВКС РФ, який базується на аеродромі міста Саки у тимчасово окупованому Криму.

"Окупанти втратили зв’язок зі своїм бойовим бортом 11 вересня 2024 року близько 5 ранку. Орієнтовно через три години росіяни розпочали пошуково-рятувальну операцію із залученням літака Ан-26, а також гелікоптерів Мі-8 та Ка-27", - йдеться у повідомленні.

Уже пізніше окупанти доповіли командуванню про виявлену в морі, за 70 кілометрів на північний захід від мису Тарханкут, характерну пляму від авіаційного пального, а невдовзі побачили уламки знищеного Су-30СМ.

У розвідці кажуть, що вартість такого літака становить орієнтовно $50 млн.