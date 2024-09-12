З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила 630 тис. військових
Протягом минулої доби російська окупаційна армія втратила на війні в Україні 1270 військових. Сили оборони ліквідували літак і 11 танків ворога
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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.09.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 630 200 (+1270) осіб,
- танків ‒ 8653 (+11) од,
- бойових броньованих машин ‒ 16 955 (+17) од,
- артилерійських систем – 18 009 (+73) од,
- РСЗВ – 1184 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 945 (+2) од,
- літаків – 369 (+1) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15 033 (+43),
- крилаті ракети ‒ 2591 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 24 481 (+93) од,
- спеціальна техніка ‒ 3061 (+2) од.
Дані уточнюються.
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