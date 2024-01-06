У ГУР розповіли про втрати окупантів у Криму внаслідок української атаки 4 січня
У Головному управлінні розвідки повідомили, що внаслідок української комплексної спецоперації на території тимчасово окупованого Криму 4 січня було знищено російські склади БК та кілька радіолокаційних станцій
Про це інформує ГУР.
Розвідники відзвітували, що 4 січня 2024 року на території тимчасово окупованого Криму була здійснена комплексна спецоперація. Цілями атаки, яку проводили ГУР та Повітряні сили у співпраці з силами сектору оборони, були позиції радіолокаційних станцій окупантів, які розташовані на аеродромі в Саках, та склад боєприпасів поблизу населеного пункту Гришине.
"Окупанти в Криму втратили склади БК та "осліпли" на кілька радіолокаційних станцій", - йдеться в повідомленні.
Успішне вогневе ураження складу БК російських загарбників у Гришиному підтвердили дані космічної розвідки.
Фото: ГУР
"Інформація про інші втрати терористичної Росії на тимчасово окупованій території АР Крим уточнюється", - додали в ГУР.
- 4 січня в російському Бєлгороді та тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Представники влади й окупанти повідомили про атаку ракет і безпілотників та начебто успішну роботу ППО.
- Згодом стало відомо, що українські військові вдарили по російському складу боєприпасів у Криму.
- 6 січня командувач Повітряних сил Микола Олещук підтвердив інформацію про удари ЗСУ по аеродрому "Саки" в тимчасово окупованому Криму, де розташовувався ще один ворожий пункт управління.
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