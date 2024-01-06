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У ГУР розповіли про втрати окупантів у Криму внаслідок української атаки 4 січня

6 січня, 2024 субота
17:46
Війна з Росією деокупаціїя Крим

У Головному управлінні розвідки повідомили, що внаслідок української комплексної спецоперації на території тимчасово окупованого Криму 4 січня було знищено російські склади БК та кілька радіолокаційних станцій

Про це інформує ГУР. 

Розвідники відзвітували, що  4 січня 2024 року на території тимчасово окупованого Криму була здійснена комплексна спецоперація. Цілями атаки, яку проводили ГУР та Повітряні сили у співпраці з силами сектору оборони, були позиції радіолокаційних станцій окупантів, які розташовані на аеродромі в Саках, та склад боєприпасів поблизу населеного пункту Гришине.

"Окупанти в Криму втратили склади БК та "осліпли" на кілька радіолокаційних станцій", - йдеться в повідомленні. 

Успішне вогневе ураження складу БК російських загарбників у Гришиному підтвердили дані космічної розвідки. 

втрати окупантів у Криму внаслідок української атаки 4 січня

Фото: ГУР

"Інформація про інші втрати терористичної Росії на тимчасово окупованій території АР Крим уточнюється", - додали в ГУР. 

  • 4 січня в російському Бєлгороді та тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Представники влади й окупанти повідомили про атаку ракет і безпілотників та начебто успішну роботу ППО.
  • Згодом стало відомо, що українські військові вдарили по російському складу боєприпасів у Криму.
  • 6 січня командувач Повітряних сил Микола Олещук підтвердив інформацію про удари ЗСУ по аеродрому "Саки" в тимчасово окупованому Криму, де розташовувався ще один ворожий пункт управління.
Україна
Крим
військові
ЗСУ
окуповані території
ГУР
Військові новини
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