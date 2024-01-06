У ГУР розповіли про втрати окупантів у Криму внаслідок української атаки 4 січня

Про це інформує ГУР.

Розвідники відзвітували, що 4 січня 2024 року на території тимчасово окупованого Криму була здійснена комплексна спецоперація. Цілями атаки, яку проводили ГУР та Повітряні сили у співпраці з силами сектору оборони, були позиції радіолокаційних станцій окупантів, які розташовані на аеродромі в Саках, та склад боєприпасів поблизу населеного пункту Гришине.

"Окупанти в Криму втратили склади БК та "осліпли" на кілька радіолокаційних станцій", - йдеться в повідомленні.

Успішне вогневе ураження складу БК російських загарбників у Гришиному підтвердили дані космічної розвідки.

Фото: ГУР

"Інформація про інші втрати терористичної Росії на тимчасово окупованій території АР Крим уточнюється", - додали в ГУР.