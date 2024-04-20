У Калузькій та Брянській областях РФ ударом БПЛА пошкоджено енергетичну інфраструктуру

Про це повідомив губернатор Калузької області РФ Владислав Шапша.

За його словами, в Малоярославецькому районі внаслідок вибуху БПЛА в районі електропідстанції було "незначно пошкоджено енергетичну інфраструктуру".

Він також додав, що постраждалих немає.

Також після атаки БПЛА спалахнула підстанція у Вигоничах Брянської області. За свідченнями місцевих жителів, які діляться відео у соцмережах, перед пожежею було чути 5-6 вибухів, у повітрі працювала ППО, пише База. За попередніми даними, підстанцію атакували кілька БПЛА.

Губернатор регіону Олександр Богомаз повідомив, що шість безпілотників знищили над Вигоницьким районом Брянської області. Внаслідок падіння одного з дронів розпочалася пожежа на об'єкті енергетичної інфраструктури, постраждалих немає.

Також губернатор інформував, що БПЛА літакового типу знищено над територією Суземського району. Постраждалих та руйнувань немає.