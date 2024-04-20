У Калузькій та Брянській областях РФ ударом БПЛА пошкоджено енергетичну інфраструктуру
У ніч на 20 квітня у Калузькій та Брянській областях РФ наслідок вибуху БПЛА була пошкоджена енергетична інфраструктура
Про це повідомив губернатор Калузької області РФ Владислав Шапша.
За його словами, в Малоярославецькому районі внаслідок вибуху БПЛА в районі електропідстанції було "незначно пошкоджено енергетичну інфраструктуру".
Він також додав, що постраждалих немає.
Також після атаки БПЛА спалахнула підстанція у Вигоничах Брянської області. За свідченнями місцевих жителів, які діляться відео у соцмережах, перед пожежею було чути 5-6 вибухів, у повітрі працювала ППО, пише База. За попередніми даними, підстанцію атакували кілька БПЛА.
Губернатор регіону Олександр Богомаз повідомив, що шість безпілотників знищили над Вигоницьким районом Брянської області. Внаслідок падіння одного з дронів розпочалася пожежа на об'єкті енергетичної інфраструктури, постраждалих немає.
Також губернатор інформував, що БПЛА літакового типу знищено над територією Суземського району. Постраждалих та руйнувань немає.
- 19 квітня у Росії заявили про збиття 25 повітряних цілей над Білгородщиною.
- А напередодні російське міністерство оборони звинуватило Україну в атаці на три регіони РФ. Там начебто знищили 46 повітряних цілей.
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