У Харкові 25 січня оголошено днем жалоби

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов у telegram.

За його словами, ракетні обстріли впродовж 23 січня призвели до однієї з наймасштабніших за кількістю жертв трагедій у Харкові за увесь час повномасштабної війни.

"У звʼязку з чим у місті оголошується день жалоби. Мої співчуття рідним загиблих у їхньому горі й горіти у пеклі усім російським нелюдям, винним у вбивствах невинних", - написав Терехов.