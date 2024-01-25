У Харкові 25 січня оголошено днем жалоби
У Харкові четвер, 25 січня, оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок масованих ракетних обстрілів РФ 23 січня
Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов у telegram.
За його словами, ракетні обстріли впродовж 23 січня призвели до однієї з наймасштабніших за кількістю жертв трагедій у Харкові за увесь час повномасштабної війни.
"У звʼязку з чим у місті оголошується день жалоби. Мої співчуття рідним загиблих у їхньому горі й горіти у пеклі усім російським нелюдям, винним у вбивствах невинних", - написав Терехов.
- 23 січня росіяни завдали по Харкову масованого ракетного удару, внаслідок якого загинуло 10 людей та понад 70 постраждало.
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