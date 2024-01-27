У Харкові і на Полтавщині прогриміли вибухи. Росіяни запустили ракети
Ввечері суботи, 27 січня, російські терористи запустили ракети для обстрілу України
Про загрозу балістики Повітряні сили попередили о 20:01.
"Харків чує вибухи. Будьте обережні!", - написав мер Ігор Терехов після оголошення загрози балістики.
ПС також зафіксували ракети у напрямку Полтави та Кременчука. Після цього "Суспільне" написало про вибухи у Полтаві, Полтавському районі та Кременчуку.
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