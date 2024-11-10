У Харкові вранці пролунали вибухи: є влучання в одному з районів
Уранці неділі, 10 листопада, у Харкові було чутно гучні вибухи - російські окупанти вдарили по одному з районів міста і влучили у лісосмугу
Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.
"У Харкові пролунав вибух. Можливі ще удари по місту - будьте обережні!", - написав він у телеграм о 09:20.
Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що за попередніми даними, зафіксоване влучання в Київському районі Харкова.
Згодом стало відомо, що приліт стався у лісосмузі. Попередньо, минулося без руйнувань та постраждалих.
Перед цим Повітряні сили повідомляли про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Харківщині.
- Внаслідок влучання в Одесі цієї ночі постраждали люди, є руйнування інфраструктури. Також від падіння уламків ворожих дронів постраждали цивільні на Харківщині. Детальніше про наслідки атаки РФ вночі 10 листопада читайте за посиланням.
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