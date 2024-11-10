У Харкові вранці пролунали вибухи: є влучання в одному з районів

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

"У Харкові пролунав вибух. Можливі ще удари по місту - будьте обережні!", - написав він у телеграм о 09:20.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що за попередніми даними, зафіксоване влучання в Київському районі Харкова.

Згодом стало відомо, що приліт стався у лісосмузі. Попередньо, минулося без руйнувань та постраждалих.

Перед цим Повітряні сили повідомляли про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Харківщині.