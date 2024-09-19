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Головна Війна з Росією У Харкові затримали російського агента, який наводив ворожі КАБи на українських захисників

У Харкові затримали російського агента, який наводив ворожі КАБи на українських захисників

Катерина Ганжа
19 вересня, 2024 четвер
10:35
Війна з Росією СБУ затримала зрадника, який наводив російські КАБи на оборонців Харківщини

У Харкові співробітники Служби безпеки затримали агента воєнної розвідки РФ, який коригував ракетно-бомбові удари ворога по прифронтовому місту та прилеглих територіях, а також наводив російські КАБи на оборонців Харківщини

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Про це йдеться у офіційному повідомленні СБУ.

Зазначається, що пріоритетними цілями ворога були пункти тимчасового базування українських військ, які залучені до бойових дій на Харківському напрямку.

"Щоб навести керовані авіабомби та ракетне озброєння на локації Сил оборони, російська спецслужба дистанційно завербувала 42-річного безробітного з обласного центру", - розповіли в СБУ.

У поле зору окупантів чоловік потрапив через свої прокремлівські дописи у телеграм-каналах. Там на нього вийшов кадровий співробітник російського ГРУ і запропонував співпрацю.

"За вказівкою російського спецслужбіста агент регулярно обходив райони міста і приховано фіксував розташування Сил оборони. Потім він позначав відповідні координати на гугл-картах та месенджером відправляв "звіт" своєму російському куратору", - йдеться у повідомленні.

Співробітники СБУ викрили ворожого поплічника ще на початковому етапі його розвідактивності. Це дозволило своєчасно убезпечити позиції українських військ. Після документування кожного кроку злочинних дій фігуранта, його затримали у власному помешканні.

Під час обшуків у російського агента вилучили мобільний телефон, який він використовував для фотографування військових об’єктів та комунікації з російським ГРУ.

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України", - зазначили в СБУ.

Зловмиснику обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • Агентів російського ГРУ судитимуть за підготовку терактів у Києві та Львові. Ворожим агентам, які працювали на виконання завдання представника спецслужб РФ, загрожує довічний термін за ґратами.
Теги:
Кримінал
Росія
Харків
СБУ
ГРУ
Харківщина
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