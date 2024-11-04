У Херсоні під час розмінування загинув вибухотехнік
Під час розмінування приватного домоволодіння у Херсоні стався вибух, внаслідок якого смертельні поранення отримав капітан поліції Олександр Вітер
Про це повідомляє Нацполіція.
Зазначається, що це сталося в Інженерному Херсонської міської громади. Група працівників вибухотехнічної служби вирушила на чергове завдання для перевірки інформації місцевих жителів про залишені боєприпаси після російської дронової атаки.
Як повідомляється, під час розмінування стався вибух - смертельні поранення отримав капітан поліції Олександр Вітер.
"Йому назавжди буде 41. Службі в органах внутрішніх справ Олександр присвятив 10 років. Працював у батальйоні патрульної служби поліції особливого призначення "Херсон" та у вибухотехнічному відділі", - йдеться у повідомленні.
- Міністерство оборони сприятиме рівному доступу до роботи у сфері протимінної діяльності. Зокрема, збільшать залучення жінок, ветеранів, людей з інвалідністю і тих, хто постраждав від вибухонебезпечних предметів.
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