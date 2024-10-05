У Херсоні та області через ворожі обстріли постраждали 5 людей
У суботу, 5 жовтня, російська окупаційна армія атакувала Херсон та область з артилерії та безпілотників. У результаті обстрілів п'ять людей отримали поранення
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
Внаслідок скидання вибухівки з БПЛА у Дніпровському району Херсона осколкове поранення плеча дістав 60-річний чоловік. Наразі він перебуває під наглядом лікарів.
Раніше в ОВА інформували, що ворожа армія атакувала з дрона цивільних у Дніпровському районі Херсона. Тоді було відомо про трьох постраждалих.
"Вибухові травми та осколкові поранення дістали 55-річний чоловік, а також жінки, 65 та 70 років. Під час удару потерпілі перебували на вулиці. Усіх шпиталізували для надання меддопомоги", - йдеться у повідомленні.
Крім того, російські військові вдарили з артилерії по Станіславу, передавала Херсонська ОВА.
Внаслідок обстрілу поранення дістала 71-річна жінка. Вона отримала контузію, вибухову та черепно-мозкову травми. Бригада "швидкої" надала потерпілій допомогу на місці. Від госпіталізації вона відмовилась.
- Від початку доби 4 жовтня російська армія атакує Херсон та область з артилерії та дронів. Внаслідок обстрілів три людини загинули.
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