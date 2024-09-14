У Херсоні внаслідок російського обстрілу поранені двоє чоловіків
У суботу, 14 вересня, російська армія обстріляла Херсон, внаслідок чого поранення дістали двоє чоловіків
Про це повідомляє Херсонська ОДА.
До лікарні звернувся 47-річний чоловік. У нього діагностували мінно-вибухову травму та уламкове поранення ноги.
Також внаслідок обстрілу поранення дістав 55-річний чоловік. Його шпиталізували з вибуховою та черепно-мозковою травмами, уламковим пораненням тім'яної ділянки та плеча. Стан важкий.
Медики надають потерпілим всю необхідну допомогу.
- Протягом доби п'ятниці, 13 вересня, від російських обстрілів Донецької області загинули троє місцевих жителів, ще щонайменше четверо зазнали різних поранень.
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