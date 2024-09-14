У Херсоні внаслідок російського обстрілу поранені двоє чоловіків

Про це повідомляє Херсонська ОДА.

До лікарні звернувся 47-річний чоловік. У нього діагностували мінно-вибухову травму та уламкове поранення ноги.

Також внаслідок обстрілу поранення дістав 55-річний чоловік. Його шпиталізували з вибуховою та черепно-мозковою травмами, уламковим пораненням тім'яної ділянки та плеча. Стан важкий.

Медики надають потерпілим всю необхідну допомогу.