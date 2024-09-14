Війська РФ за добу вбили трьох жителів Донеччини, ще чотирьох - поранили
Протягом доби п'ятниці, 13 вересня, від російських обстрілів Донецької області загинули троє місцевих жителів, ще щонайменше четверо зазнали різних поранень
Про це інформує Національна поліція України.
Так, за добу поліцейські зафіксували 2405 ворожих ударів по лінії фронту та житловому сектору. Окупанти зосередили вогонь на 12 населених пунктах: містах Гірник, Білецьке, Костянтинівка, Краматорськ, Курахове, Мирноград, Покровськ, Торецьк, селищі Гостре, селах Богоявленка, Нова Полтавка та Полтавка.
У результаті ворожих атак у регіоні пошкоджено 60 цивільних об’єктів - 25 житлових будинків, адмінбудівлю, церкву, цех, підприємство, заклад освіти, СТО, господарські споруди, газопровід, об’єкти критичної інфраструктури та автомобілі.
На Білицьке росіяни скинули дві керовані авіабомби "ФАБ-250", унаслідок чого загинула людина, ще двоє - постраждали. Пошкоджено багатоквартирний будинок, підприємство, церкву, СТО, автомобілі, господарські споруди.
Костянтинівку війська РФ атакували трьома авіабомбами "КАБ-250" з модулями УМПК та накрили з артилерії. Через це у місті загинула цивільна особа. Руйнувань зазнали два багатоквартирні будинки, цех і газогін.
Крім того, внаслідок артилерійського обстрілу загинула людина у Богоявленці.
Ударом авіабомби "КАБ-250" у Полтавці поранено цивільну особу, пошкоджено 11 осель та адмінбудівлю.
Також у Кураховому внаслідок удару дроном травмовано людину.
Три рази окупанти обстріляли Покровськ - руйнувань зазнали два приватні будинки, об’єкти критичної інфраструктури. У Гірнику ворожі артснаряди пошкодили три оселі й заклад освіти.
- Ввечері пʼятниці, 13 вересня, російські терористи запустили ударні безпілотники "шахеди" з кількох напрямків. В Одесі та Києві працювала ППО. По Харкову окупанти вдарили КАБом, обійшлося без постраждалих.
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