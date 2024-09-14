Війська РФ за добу вбили трьох жителів Донеччини, ще чотирьох - поранили

Про це інформує Національна поліція України.

Так, за добу поліцейські зафіксували 2405 ворожих ударів по лінії фронту та житловому сектору. Окупанти зосередили вогонь на 12 населених пунктах: містах Гірник, Білецьке, Костянтинівка, Краматорськ, Курахове, Мирноград, Покровськ, Торецьк, селищі Гостре, селах Богоявленка, Нова Полтавка та Полтавка.

У результаті ворожих атак у регіоні пошкоджено 60 цивільних об’єктів - 25 житлових будинків, адмінбудівлю, церкву, цех, підприємство, заклад освіти, СТО, господарські споруди, газопровід, об’єкти критичної інфраструктури та автомобілі.

На Білицьке росіяни скинули дві керовані авіабомби "ФАБ-250", унаслідок чого загинула людина, ще двоє - постраждали. Пошкоджено багатоквартирний будинок, підприємство, церкву, СТО, автомобілі, господарські споруди.

Костянтинівку війська РФ атакували трьома авіабомбами "КАБ-250" з модулями УМПК та накрили з артилерії. Через це у місті загинула цивільна особа. Руйнувань зазнали два багатоквартирні будинки, цех і газогін.

Крім того, внаслідок артилерійського обстрілу загинула людина у Богоявленці.

Ударом авіабомби "КАБ-250" у Полтавці поранено цивільну особу, пошкоджено 11 осель та адмінбудівлю.

Також у Кураховому внаслідок удару дроном травмовано людину.

Три рази окупанти обстріляли Покровськ - руйнувань зазнали два приватні будинки, об’єкти критичної інфраструктури. У Гірнику ворожі артснаряди пошкодили три оселі й заклад освіти.