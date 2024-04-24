"У Херсоні ЗСУ поводяться, як загарбники, а не як захисники": російські фейки та маніпуляцій за 24 квітня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків і маніпуляцій, які російський ворог продукував 24 квітня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 24 квітня росіяни запустили один фейк та дві маніпуляції.
Фейк: Так званий сенатор РФ від Херсонської області І. Кастюкевич заявив: "У Херсоні ЗСУ поводяться як загарбники, а не як захисники, вони вбивають мирних жителів, викидають людей із квартир, влаштовують п'яні дебоші".
Маніпуляція: Речник кремля Д, Пєсков заявив: "Всі нові партії зброї для Києва не змінять динаміку на фронті".
Маніпуляція: Коментуючи смерть російського воєнкора-пропагандиста, голова Ради федерації федеральних зборів РФ В. Матвієнко заявила: "Ми все одно будемо послідовно добиватися від міжнародних структур реакції для того, щоб Україні не було дозволено таким чином поводитися і так діяти".
- 24 квітня стало відомо, що Франція запропонувала Європейському Союзу запровадити проти російської дезінформації та операцій з втручання РФ у світові вибори нові санкції.
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