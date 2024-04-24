"У Херсоні ЗСУ поводяться, як загарбники, а не як захисники": російські фейки та маніпуляцій за 24 квітня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 24 квітня росіяни запустили один фейк та дві маніпуляції.

Фейк: Так званий сенатор РФ від Херсонської області І. Кастюкевич заявив: "У Херсоні ЗСУ поводяться як загарбники, а не як захисники, вони вбивають мирних жителів, викидають людей із квартир, влаштовують п'яні дебоші".

Маніпуляція: Речник кремля Д, Пєсков заявив: "Всі нові партії зброї для Києва не змінять динаміку на фронті".

Маніпуляція: Коментуючи смерть російського воєнкора-пропагандиста, голова Ради федерації федеральних зборів РФ В. Матвієнко заявила: "Ми все одно будемо послідовно добиватися від міжнародних структур реакції для того, щоб Україні не було дозволено таким чином поводитися і так діяти".