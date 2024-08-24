У Херсонській громаді 23 серпня росіяни поранили 10 цивільних
23 серпня у Херсонській громаді внаслідок обстрілів з боку окупантів дістали поранення 10 цивільних людей
Про це повідомляє Херсонської МВА Роман Мрочко.
"До 10 зросла кількість поранених за вчора, 23 серпня, у Херсонській міській територіальній громаді внаслідок обстрілів з боку російських окупаційних військ", - написав він.
За його словами, до лікарів звернулась 72-річна жінка. У неї мінно-вибухова травма та контузія, які вона отримала під час ворожої атаки на Корабельний район міста.
Потерпілій надано необхідну медичну допомогу. Далі вона лікуватиметься амбулаторно.
- У суботу, 24 серпня, внаслідок обстрілів російськими військовими Херсону та району загинули троє цивільних, а також є поранені, серед яких є дитина 2023 року народження.
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