У Херсонській громаді 23 серпня росіяни поранили 10 цивільних

Про це повідомляє Херсонської МВА Роман Мрочко.

"До 10 зросла кількість поранених за вчора, 23 серпня, у Херсонській міській територіальній громаді внаслідок обстрілів з боку російських окупаційних військ", - написав він.

За його словами, до лікарів звернулась 72-річна жінка. У неї мінно-вибухова травма та контузія, які вона отримала під час ворожої атаки на Корабельний район міста.

Потерпілій надано необхідну медичну допомогу. Далі вона лікуватиметься амбулаторно.