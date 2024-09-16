У Києві та Краматорську затримали двох підлітків, які підпалювали автівки ЗСУ на замовлення РФ

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зловмисники "полювали" на позашляховики ЗСУ, обладнані під виконання бойових завдань на передовій.

Як встановило слідство, спочатку фігуранти знаходили потенційні цілі та погоджували їх зі своїми російськими кураторами. Потім прибували на місця паркування військових авто та підпалювали їх за допомогою бензину та легкозаймистих сумішей.

Для "звіту" перед окупантами фігуранти знімали загоряння на камери своїх телефонів, сподіваючись на "легкий заробіток". Утім, жоден з підпалювачів не дочекався обіцяних грошей від росіян, - сказали у пресслужбі.

У Києві правоохоронці затримали 16-річного фігуранта, який приїхав з Черкащини, щоб здійснити серію підпалів військових авто в столиці.

Для "тестового" завдання молодик мав спалити позашляховик, який волонтери придбали для однієї з бойових бригад ЗСУ, що воює на східному фронті, - сказали працівники СБУ, які затримали зловмисника "по гарячих слідах".

На Донеччині затримали мешканця Краматорська, який також хотів заробити на підпалах авто Сил оборони, проте одразу після першої спроби знищити позашляховик українського воїна, Служба безпеки затримала молодика і вилучила в нього засоби підпалу.

Наразі обом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 114-1 КК України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період).

Попри юний вік, затриманим загрожує до 8 років тюрми, підкреслили в Службі безпеки.

Фото: СБУ

Фото: СБУ