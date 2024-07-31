У Києві та Одесі взагалі вже не розуміють, що таке війна, - ексфутболіст "Динамо" Алієв
Колишній півзахисник київського "Динамо" Олександр Алієв певен, що зараз не всі українці розуміють, що таке війна
Про це Олександр Алієв сказав у розмові з журналістами білоруської "Трибуни".
"Наш народ дуже сильно поділився. У Києві та Одесі взагалі вже не розуміють, що таке війна. Люди ходять, веселяться, на дискотеках танцюють, у барах відпочивають. Мені неприємно це бачити. Прекрасно розумію пацанів з фронту, які теж це бачать в інтернеті, розумію, чому вони злі. Ну нічого, всі воюватимуть", - сказав Алієв.
Колишній футболіст також звернув увагу на ухилянтів.
"А ще у нас дуже багато ухилянтів, які ховаються, не хочуть воювати за свою країну, щоб ми мали мирне небо. У цьому питанні можу говорити лише за себе. Я така людина, яка нічого не боїться, мені байдуже. Відразу пішов до лав тероборони, зараз – ЗСУ. А війна колись закінчиться. І цікаво, як ті люди, які веселяться, дивитимуться в очі пацанам, які повернулися з фронту, хто сидів в окопах і воював за нашу країну", - сказав Олександр Алієв.
- Від початку повномасштабного вторгнення колишній футболіст "Динамо" Олександр Алієв вступив до війська і почав захищати Україну. Наприкінці 2023 року отримав посвідчення учасника бойових дій.
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