"Пі**ри, смокчіть х**": ексфутболіст "Динамо" Алієв, який отримав посвідчення УБД, відреагував на критику

Про це повідомляє Еспресо.TV. з посиланням на інстаграм Олександра Алієва.

Сьогодні, 13 грудня, Олександр Алієв поширив в інстаграмі допис, де продемонстрував своє посвідчення учасника бойових дій. Проте невдовзі публікація зникла зі соцмереж ексфутболіста "Динамо".

Фото: UA-Football

Після цього Алієв зняв відео-сторіз, у якому звернувся до людей, які його розкритикували.

"Я виставив у себе в сторіз і стрічці, так, потім я видалив. Я прочитав коментарі. Пишуть: "За що йому там дали? За що, як?" Я там написав: "Перші місяці війни просто так не минули". І мені дуже приємно, що сьогодні мене нагородили. Але хочу сказати вам, ган*ончики: коли розпочалася повномасштабна війна – щось ви були на дорогах і почали зйо***атись (прим. - тікати). Ну, а я залишився тут, бо я українець і тут в Україні я став Алієвим. І завдяки київському "Динамо" я почав боронити нашу країну. А ви зараз почали кукурікати. Пі**ри, смокчіть х**", – сказав Олександр Алієв.

Від початку повномасштабного вторгнення колишній футболіст "Динамо" вступив до війська і почав захищати Україну.