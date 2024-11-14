"У контексті інтересів США": Дуда заявив, що на зустрічі з Трампом говоритиме про Україну

Про це він заявив під час спільної пресконференції з генсеком НАТО Марком Рютте у Варшаві, передає Суспільне.

Польський президент нагадав, що США вже зробили значний внесок у підтримку України - надані "гігантські кошти, бойова техніка та фінансова допомога", щоб Україна могла протистояти агресії РФ.

"Я не можу уявити, що президент Дональд Трамп дозволить Росії знищити Україну. Україна, в яку американський платник податків, за гроші якого незабаром відповідатиме президент Дональд Трамп, коли вступить на посаду, вклав такі величезні суми. Це питання поваги до грошей американських платників податків", - заявив Дуда.

За його словами, під час зустрічі з Трампом він говоритиме про Україну, виклавши власну думку. Також Дуда планує показати ситуацію з боку країн-сусідів України, які "знаходяться в зоні російської агресії проти України".

"Я буду представляти, звісно, ​​не тільки в контексті самої ситуації в Україні, а й ситуації в нашій частині Європи, нашу точку зору, наших сусідів, те, що у нас відбувається взагалі, а також у цьому контексті американських інтересів", - наголосив Дуда.