У Кракові відбулася акція "There is no silence in Ukraine" у зв'язку з масованими атаками РФ по Україні
У суботу, 13 січня, на Ринковій площі в центрі Кракова відбулася акція "There is no silence in Ukraine", пов'язана з масованими російськими обстрілами території України
Про це повідомляє Консульство України в Кракові.
Зазначається, що акцію організувала громадська організація SUN for Ukraine у співпраці з іншими українськими та польськими організаціями міста. Ініціатива також була підтримана співробітниками Генерального консульства України в Кракові.
Фото: Консульство України в Кракові
Також під час акції з промовою до організаторів та гостей Кракова звернувся генеральний консул України в Кракові В'ячеслав Войнаровський. За його словами, подібних бомбардувань не відбувалося з часів Другої світової війни, а за масштабністю подібних атак з комбінованим використанням балістичних ракет і дронів не зазнавала жодна країна у світі.
Фото: Консульство України в Кракові
Він також закликав до надання Україні додаткових систем ППО, далекобійних ракет, сучасної авіації, а також передачі заморожених російських активів на відбудову України.
"Емоційним акцентом події став перформанс, під час якого прозвучав сигнал повітряної тривоги на тлі мовчазних екранів телевізорів, як символ відсутності належної реакції світу на згадані трагічні події", - додали у повідомленні.
Фото: Консульство України в Кракові
- 8 січня у Варшаві пройшла акція на підтримку України. Українські активісти вимагали від європейських політиків пришвидшити постачання всіх видів озброєння, які необхідні для захисту України.
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