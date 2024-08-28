"У Кремлі знатно перелякались": генерал армії України Маломуж пояснив, чому РФ знову взялася за ядерний шантаж

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Путін переляканий. ЗСУ зайшли на територію Російської Федерації й операція в Курській області може продовжуватись й розширюватись. Це ж саме стосується й тимчасово окупованих територій. Україна може завдати стратегічних ударів там, де ворог цього геть не очікує. Зокрема, південь у напрямку Криму. А це вже стати ознакою падіння режиму. В Кремлі просто спостерігають за потужними діями ЗСУ в Курській області. Їм не залишається нічого, окрім як знову погрожувати ядерною зброєю. Таким чином вони начеб то намагаються діяти на випередження, побоюючись українського наступу на окремих ділянках фронту", - пояснив Маломуж.

Генерал наголосив, що РФ отримала попередження щодо недопущення застосування ядерної зброї.

"Зараз всі очікують на рішення наших партнерів щодо застосування їхнього озброєння по території РФ. Це буде чергова “червона лінія” через яку Кремль вдається до ядерного шантажу. Саме з цим повʼязані заяви Лаврова про нібито зміну концепції захисту РФ, зокрема, щодо застосування ядерної зброї. Втім, якщо РФ буде готуватись до ударів тактичною ядерною зброєю, то це призведе до протистояння проти всього світу. Західні країни, Китай, Індія й інші країни зробили попередження РФ щодо застосування ядерної зброї", - додав він.

Україна взяла під контроль 1294 кв. км у Курській області

Від початку військової операції ЗСУ на Курщині українські військові під контроль 100 населених пунктів, 1294 кв. км.

"Станом на сьогодні ми продовжуємо просуватися вперед, завдавати російським військам втрат у живій силі та техніці", - заявив головнокомандувач.

Крім цього, завдяки успішним діям ЗСУ в полон вже взято 594 військовослужбовці РФ.