Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією "У Кремлі знатно перелякались": генерал армії України Маломуж пояснив, чому РФ знову взялася за ядерний шантаж
Ексклюзив

"У Кремлі знатно перелякались": генерал армії України Маломуж пояснив, чому РФ знову взялася за ядерний шантаж

Віталій Бесараб
28 серпня, 2024 середа
21:26
Війна з Росією Путін

Генерал армії України, голова Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010 рр.) Микола Маломуж вважає, що ядерний шантаж Росії повʼязаний з панічними настроями в Кремлі через операцію ЗСУ в Курській області

Зміст

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Путін переляканий. ЗСУ зайшли на територію Російської Федерації й операція в Курській області може продовжуватись й розширюватись. Це ж саме стосується й тимчасово окупованих територій. Україна може завдати стратегічних ударів там, де ворог цього геть не очікує. Зокрема, південь у напрямку Криму. А це вже стати ознакою падіння режиму. В Кремлі просто спостерігають за потужними діями ЗСУ в Курській області. Їм не залишається нічого, окрім як знову погрожувати ядерною зброєю. Таким чином вони начеб то намагаються діяти на випередження, побоюючись українського наступу на окремих ділянках фронту", - пояснив Маломуж.

Генерал наголосив, що РФ отримала попередження щодо недопущення застосування ядерної зброї.

"Зараз всі очікують на рішення наших партнерів щодо застосування їхнього озброєння по території РФ. Це буде чергова “червона лінія” через яку Кремль вдається до ядерного шантажу. Саме з цим повʼязані заяви Лаврова про нібито зміну концепції захисту РФ, зокрема, щодо застосування ядерної зброї. Втім, якщо РФ буде готуватись до ударів тактичною ядерною зброєю, то це призведе до протистояння проти всього світу. Західні країни, Китай, Індія й інші країни зробили попередження РФ щодо застосування ядерної зброї", - додав він.

Україна взяла під контроль 1294 кв. км у Курській області

Від початку військової операції ЗСУ на Курщині українські військові під контроль 100 населених пунктів, 1294 кв. км.

"Станом на сьогодні ми продовжуємо просуватися вперед, завдавати російським військам втрат у живій силі та техніці", - заявив головнокомандувач.

Крім цього, завдяки успішним діям ЗСУ в полон вже взято 594 військовослужбовці РФ. 

Теги:
Україна
Росія
російська армія
ядерна зброя
ЗСУ
окупанти
ядерний удар
Курськ
Читайте також:
спека
Автор Катерина Єсікова
26 серпня, 2024 понедiлок
Наталка Діденко розповіла, коли в Україні очікувати послаблення спеки
Рафаель Гроссі МАГАТЕ
Автор Дар'я Куркіна
27 серпня, 2024 вiвторок
Глава МАГАТЕ Гроссі після відвідин Курської АЕС заявив, що "ситуація з безпекою серйозна"
Білоруські танки
Автор Оксана Ліховід
27 серпня, 2024 вiвторок
Полковник запасу СБУ пояснив, які є ознаки того, що РФ може готувати атаку з білоруського напрямку
Київ
+28°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.06
    Купівля 41.06
    Продаж 41.52
  • EUR
    Купівля 45.64
    Продаж 46.35
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
28 серпня
22:55
Володимир Путін і Дмитро Пєсков
"Країни колективного Заходу вже по вуха залізли в конфлікт в Україні": фейки і маніпуляції росЗМІ за 28 серпня
22:37
фінанси
Україна домовилася про реструктуризацію боргу з власниками єврооблігацій
22:15
Ексклюзив
Наслідки атаки на Покровськ 8 липня
Основна мета росіян - створити південний фланг на Покровському напрямку, - військовий експерт Коваленко
22:12
Оновлено
обстріл Купʼянська
Росія вдарила КАБом по адмінбудівлі у центрі Купʼянська, є поранені
22:08
Ексклюзив
ракета "Довгий Нептун"
"Дальністю не менш ніж 500 км": експерт Бадрак про те, якою може бути перша українська балістична ракета
21:59
Володимир Зеленський і Олександр Усик
"Він боєць у нас": Усик пояснив, чому подарував Зеленському пояс WBC
21:35
ракетна атака на Київ
Щоб допомогти захистити Україну від нападів РФ, Захід має зробити два кроки, – американський аналітик Борсарі
21:31
Росіяни розмістили систему ППО "Панцирь-С1" просто на Кримському мосту
21:10
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Покровський напрямок, операція у Курській області та українська балістична ракета. Колонка Сергія Згурця
21:00
МВФ
Представники МВФ відвідають Україну наступного тижня, - Bloomberg
21:00
Паралімпіада-2024, Париж
У Парижі розпочалась церемонія відкриття Паралімпійських ігор
20:43
російські військові окупанти
РФ перекидає деякі резерви на Білгородщину й може застосовувати їх у штурмах, - ОТУ "Харків"
20:43
Ексклюзив
польща танк
"Покладаються на ЗСУ та членство в НАТО": нардеп Княжицький про російську загрозу для Польщі
20:27
Оновлено
Союзники посилять оборону України: підсумки засідання Ради Україна – НАТО
20:24
"Україна робить усе можливе, щоб подолати виклики, які постали перед церквою": Зеленський зустрівся з представниками Вселенського Патріархату
19:56
прапор Росії
РФ заборонила в'їзд 92 американцям, зокрема, журналістам, "які поширюють фейки про гібридну війну Вашингтона"
19:35
Ексклюзив
Ціни на пальне, АЗС
Передумов для зростання цін на бензин та дизпальне немає, - директор "Консалтингової групи А-95" Куюн
19:18
Оновлено
Кривий Ріг. Зруйнований готель, російський обстріл, ракетний удар
Ракетний удар РФ по Кривому Рогу: кількість постраждалих зросла до дев'яти
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 917-го дня війни: ЗСУ уразили ворожий Су-25, а на Росії після атаки дронів горять нафтобази
19:00
Оновлено
Десна
Мер Вишгорода повідомив про виявлення отруйних речовин у Десні під Києвом. Екологи спростували це після перевірки
18:53
"Динамо"
УПЛ вдалось вперше в історії створити єдиний телепул. "Динамо" і "Зоря" долучились до проєкту
18:34
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
18:31
Ірина Глібко
Померла капітанка збірної України з гандболу Глібко
18:29
ЗСУ
З початку доби на фронті зафіксували 111 ворожих атак, майже третина відбулась на Покровському напрямку
18:09
на фото польські військові
Польща затвердила проєкт бюджету на 2025 рік, 5% ВВП витратять на оборону
18:00
Усікновення голови святого пророка Іоанна Хрестителя
Коли відзначають Усікновення голови святого пророка Іоанна Хрестителя: дата та традиції
17:58
Курська АЕС
На Курській АЕС і в Курчатовському районі запровадили додаткові режимні заходи. Деталі
17:49
Служба безпеки України
Жителям Києва, які виправдовували агресію РФ, оголосили підозри: серед них вчителька та блогер РПЦ
17:37
інавгурація путіна
"Моральний кодекс РФ не дозволяє їй стерти Україну з лиця землі": маніпуляції іноземних ЗМІ за 28 серпня
17:33
Оновлено
Павло Дуров
Павла Дурова випустили з-під варти, - ЗМІ
17:20
OPINION
Вікторія Сюмар
Telegram за рівнем впливу аналогічний до РПЦ
17:17
Роберто Орчі й Адель Хізер Тейлор
Сценариста "Трансформерів" Роберто Орчі звинуватили в побитті і сексуальному насильстві над дружиною
17:11
зсу артилерія
Безпілотники, наземні роботизовані комплекси, стрілецька зброя та боєприпаси: в Міноборони розповіли про нове озброєння України
16:45
Ексклюзив
ракета "Довгий Нептун"
Випробування української балістичної ракети могло відбуватись в бойових умовах, - Defense Express
16:27
карпати-динамо
Кубок України: відбулось жеребкування 1/8 фіналу. З ким зіграють "Шахтар" і "Динамо"
16:27
Автомобілі швидкої допомоги від United24
Три прикордонні області отримали 22 автомобілі швидкої допомоги від United24
16:20
Ексклюзив
росіяни підірвали міст через Сейм
Росіяни забруднюють річку Сейм, яка тече й територією України, - декан факультету природничих наук Києво-Могилянсьої академії професор Хлобистов
16:19
Олександр Сердюк
На фронті загинув артист-вокаліст київського театру "Берегиня" Олександр Сердюк
16:19
Саміт ЄС, Олаф Шольц
Шольц: на військову підтримку Україні у проєкті бюджету Німеччини на 2025 рік передбачено 4 млрд євро
16:08
Донецька область
У Покровську з 2 вересня не працюватимуть банківські установи, - ОВА
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV