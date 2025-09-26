У Криму розгортається істерія через оцінки економічного стану РФ, - Чубаров

Про це в ефірі Еспресо сказав голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

"Істерія, яка розгортається в Криму навколо оцінок економічного стану, показова: бензин уже продається за талонами, комунальні послуги різко зросли, ціни зростають.

Ми знаємо багатьох людей, які ведуть публічні сторінки або вступають у дискусії. Ми знаємо їх ще з минулого життя. І це - затяті прихильники Путіна, Російської Федерації. Але навіть у них вже починаються певні зрушення у свідомості. Не можу сказати, що це вже прозріння, але якісь проблиски з'являються", - зазначив Чубаров.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу наголосив, що санкції, а найголовніше - рішуча відсіч з боку ЗСУ, наближає Росію до стану, в якому можуть активізуватись внутрішні соціальні чинники, зумовлені поведінкою самих громадян.

"Ні, я не є великим оптимістом щодо рівня свідомості російського суспільства, але коли життя стане зовсім нестерпним, можливо, і навіть імовірно, люди змінять своє ставлення до влади", - додав Чубаров.

Голова правління ГО "Мережа захисту національних інтересів "АНТС" зазначила, що вже серед кремлівських ідеологів зростає усвідомлення провалу так званого СВО. Водночас ефективна блокада експорту нафти, зокрема в Балтійському морі, могла б завдати нищівного удару по вже ослабленій економіці Росії.



