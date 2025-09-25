Путінський ідеолог Дугін уже заявив, що так звана СВО проти України перетворилася на війну на території РФ, - Гопко

Про це в ефірі Еспресо сказала голова правління ГО "Мережа захисту національних інтересів "АНТС", народна депутатка 8 скликання, голова Комітету ВРУ у закордонних справах VIII скликання Ганна Гопко.

"Паралізувати російську економіку, її здатність продовжувати війну - це могли б зробити турки чи європейці. Якщо перекрити повністю торгівлю, влаштувати блокаду в Балтійському і Чорному морях, особливо в Балтійському, де близько 60 % експорту припадає на нафтопродукти, - це, очевидно, був би нищівний удар для Росії на фоні вже катастрофічного стану економіки, коли проїли ліквідну частину "Фонду добробуту", - зазначила Гопко.

На думку експертки, потрібні удари по російській економіці з різних напрямків, але в одну точку, і ця точка має стати точкою руйнування, повної розрухи Росії та знищення її планів.

"Ось Дугін уже договорився до того, що так звана СВО проти України стала війною на території РФ, і треба це називати війною. Хоча ще в лютому він розповідав, як вони знищать Україну та побудують Євро-Азійську імперію", - наголосила Гопко.