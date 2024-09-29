У Курську безпілотник з вибухівкою влетів у п'ятиповерхівку
У Курську безпілотник влетів у багатоповерховий будинок. Внаслідок удару стався вибух, пошкоджено вікна й понівечено зупинку громадського транспорту
Про це повідомляють місцеві телеграм-канали "ЧП. Курск", "Новости Курска" та наближений до силовиків загальноросійський канал Baza".
Влучання сталося по будинку на Червоній площі у Курську вранці у неділю, 29 вересня 2024 року. За попередньою інформацією, постраждалих серед мешканців немає.
Повідомляється також, що постраждалі жителі Курська обурені тим, що влада приховує причину вибуху й називає її "зовнішнім впливом", а не ударом безпілотника.
- Голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер висловив думку, що операція українських військових у Курській області РФ створила для російського диктатора Володимира Путіна стратегічну проблему.
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