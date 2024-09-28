Операція ЗСУ в Курській області створила для Путіна стратегічну проблему, - голова Військового комітету НАТО Бауер
Операція українських військових у Курській області РФ створила для російського диктатора Володимира Путіна стратегічну проблему
Таку думку висловив голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер, передає Інтерфакс-Україна.
Щодо ситуації на фронті
Оцінюючи перебіг подій на полі бою, Бауер відзначив, що наразі обидві сторони мають однакові проблеми.
"Перша – це кадрова. Обидві сторони шукають нових солдатів. Потім потрібно навчити цих солдатів, це друге питання, над яким працюють обидві сторони. Але росіяни в перші два роки війни втратили багато людей, багато старших офіцерів, які могли б навчати цих солдатів. Україні ж допомагають 50 країн світу, і тому навчання частково відбувається за допомогою інших країн. І по-третє, обидві країни шукають нових можливостей і більше боєприпасів", - пояснив він.
Про операцію ЗСУ в Курській області
Бауер також прогнозує, що "коли буде найвідповідніший момент – і це оцінка – росіяни спробують наступати, а Україна розглядатиме контрнаступи".
"Курськ – це гарний приклад, де проводився контрнаступ, і куди вторглася Україна. Вперше з 1941 року іноземна держава опинилася на російській землі! Це стратегічна проблема для Росії. І це також створює операційні проблеми для Росії через логістичні лінії, що проходять через Курськ", - констатував Бауер.
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Водночас він зазначив, що в результаті курського контрнаступу для України "є низка успіхів", хоча "деякі речі відбуваються, найімовірніше, не так, як планувалося, як задумано".
"Можливо, Україна очікувала відведення додаткових військ із Донбасу в Курську область. І це не так сталося, як, напевно, всі думали", - зазначив Бауер.
На операцію в Курській області потрібно "дивитися багаторівнево"
Голова Військового комітету також пояснив, що на операцію в Курській області РФ потрібно "дивитися багаторівнево - на стратегічному, оперативному і тактичному рівнях".
"Якщо дивитися на стратегічному рівні, то Україна створює для Росії стратегічну дилему. Коли Путін каже, що він захищає батьківщину, він у цьому не має успіху, тому що Україна зараз у Росії. Це погано. Тому я вважаю, що це розумний крок України. Також це призвело до дискусії в Росії про те, "що ми будемо робити з цим", "ми будемо переорієнтуватися з Донбасу на Курськ чи ні?". Я вважаю, що стратегічна дилема все ще існує, тому що ця історія для Путіна погана. Але поки що він дозволяє цьому тривати, не змінюючи своїх пріоритетів", - пояснив він.
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Водночас Бауер констатував, що на Донбасі росіяни "повільно з великими втратами просуваються вперед".
"Це не величезні досягнення, але це досягнення. І Україна продовжує дуже мужньо і здебільшого дуже ефективно захищатися", - сказав він.
- Бійцям ФСБ РФ, ймовірно, не вистачає підготовки та обладнання для реагування на наступ української армії у Курській області.
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