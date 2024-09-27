Якби ЗСУ не почали операцію на Курщині, росіяни могли б знову наступати на Київ, - Defense Express

Про це він повідомив у етері Еспресо.

"Російська окупаційна армія дійсно мала плани знову розпочати наступ на територію Сумщини. Це було лише питанням часу. Щобільше, росіяни не просто готувались ударити по нас на території Сумщини й розтягнути наші сили, це загрожувало нам обвалом всього фронту. Щодо інформаційної та емоційної частини операції ЗСУ в Курській області, то ми вже другий рік йдемо по серединному сценарію. З одного боку в нас справи йдуть гірше, ніж хотілось би, а з іншого - краще, ніж могло б бути. Тому, дійсно ідеальним би варіантом було б, якби нам вистачало сил та засобів на масовані операції на Курщині й великі контроперації на сході. Втім, вийшло так, що ми змушені були діяти обмеженими силами на Курщині", - пояснив Киричевський.

За словами експерта, операція ЗСУ на Курщині унеможливила наступ російської армії на територію Сумської області.

"Якби наші війська не почали діяти на території Курської області, то зараз ми реально починали б говорити категоріями настільки далеко російським танкам залишилось до Києва. От буквально про це стояла ціна питання. І наші люди начеб то розуміють, що російські ЗМІ не потрібно читати, але це роблять. Читати російські ЗМІ під час війни майже те ж саме, що їсти недогризки з землі. До чого я все це веду. В перший тиждень операції ЗСУ на Курщині не було жодної офіційної кваліфікації цих дій. І це правильно. Наші ж люди, пішли читати "хороші" російські ЗМІ. І складалось враження, що на Курщині не було серйозного російського угруповання й жодних фортифікацій. Були тільки російські "хлопчики в трусиках", які стояли з плакатами "welcome". От саме тому й виникли дискусії про те, а чи потрібно було відволікати наші сили та засоби на цю операцію. Даруйте, але 30 тисячне угруповання російських військ могло б просуватись на Суми. І якби не превентивна операція ЗСУ на Курщині, то ми б зараз обговорювали Сумську область, як зону активних бойових дій. Зокрема, штурм Сум і тому подібне", - додав він.