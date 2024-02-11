У березні-квітні Росія почне новий набір окупантів, - полковник Притула

Про це він сказав в етері Еспресо.

На запитання, чому російський диктатор Володимир Путін в засобах масової інформації відкинув можливість мобілізації, полковник запасу СБУ сказав: щоб не хвилювати народ перед виборами і бо його армія бідна.

"Військо взимку треба гріти, треба вдягати, треба дати їм валянки, шапки-вушанки й так далі. Це дорого і важко - велику кількість війська прогодувати, обігріти, важко дати необхідний одяг. Тим більше якщо це військо буде розраховане на один день війни - нема сенсу витрачати ресурси, а ось коли почнеться тепло, чим раніше воно почнеться, тим раніше вони підуть. Не треба одягати людей в зимовий одяг, не треба давати намети, ушанки й дуже багато речей, які робляться взимку. Їм буде вигідно мобілізовувати велику кількість десь починаючи з початку квітня, може кінець березня, але не раніше. Якраз після виборів будуть уточнені списки призовників, хто прийде, хто не прийде на вибори й будуть отримувати повістки", - підсумував Притула.

Також Притула прокоментував протести дружин мобілізованих росіян: "Випадки, які відбуваються, не грають такої великої ролі, бо ті, хто перебуває у них на фронті, часто не має ні мобільних телефонів, ні можливості зв'язку зі своїми рідними й не знають, що їхні дружини виходять. Власне, тому й виходять. Часто виходять дружини чоловіків, які вже загинули й не повернуться вже ніколи. Тому вплив на військо там мінімальний".

Експерт наголосив, що рашисти не будуть повертати зброю на Москву й кричати щось типу "Долой царя!", адже всі, хто міг це зробити, вже давно поїхали з РФ.