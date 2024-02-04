Російська влада придушила протест дружин мобілізованих солдатів за повернення їх додому, - ISW

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що члени російського громадського руху "Шлях додому" поклали квіти до могили невідомого солдата в Москві перед тим, як провести акцію протесту на прилеглій Манежній площі до 500-річчя з початку часткової мобілізації президента Росії Володимира Путіна у вересні 2022 року.

Російські державні ЗМІ здебільшого не висвітлювали цю подію, але повідомили, що прокуратура Москви застерегла від відвідування акції протесту, маючи на увазі, скоріш за все, саме акцію "Шлях додому".

Водночас опозиційні російські ЗМІ детально висвітлили цей протест, в якому, за підрахунками, взяли участь близько 200 осіб. Вони повідомили, що поліція Москви затримала 27 людей, більшість з яких були російськими та іноземними журналістами.

Опозиційні ЗМІ також повідомили, що пізніше влада відпустила затриманих без висунення звинувачень, і що деякі члени акції протестували біля відділку міліції за звільнення усіх затриманих.

Російська поліція дозволила протестувальникам "Шляху додому" пізніше відвідати передвиборчий штаб Путіна та від руки написати звернення до нього з проханням повернути мобілізованих додому. Але штаб дозволив зробити це лише невеликим групам мітингувальників та суворо обмежив доступ ЗМІ до висвітлення цього процесу.

"Ймовірно, російські правоохоронні органи навмисне затримували журналістів, а не протестувальників, щоб обмежити висвітлення події, позбавивши організацію "Шлях додому" статусу платформи для мучеництва в інформаційному просторі через арешти її членів", - наголошують експерти ISW.